Skelbiama, kad šaulys paleido šūvius į restorano lankytojus.

Kilus šaudynėms Tausand Oukso miesto restorane „Borderline Bar and Grill“, išsigandę žmonės slėpėsi po stalais.

Remiantis vietos pranešimais, sužeista nuo 11 iki 20 žmonių.

Reaguojant į šaudymus į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybos. Vietos žiniasklaida praneša, kad ne mažiau nei vienas pareigūnas sužeistas.

Pirminiais duomenimis, šaudė vyriškis, pusiau automatiniu ginklu, tai įvyko apie 23.20 val. vietos laiku.

#ThousandOaks Mass #Shooting: - Mass shooting at #Borderline Bar and #Grill in Thousand #Oaks, #California - At least 30 rounds of shots fired - Reports of many injured, including a police officer - Shooting occurred during a ‘college night’ event #Boderline #FBI now on scene pic.twitter.com/VfORF8kFxx

— sudhakar (@naidusudhakar) November 8, 2018