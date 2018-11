„Associated Press“ praneša, kad per ataką žuvo 13 žmonių, įskaitant vieną policijos pareigūną ir patį užpuoliką.

Skelbiama, kad šaulys įėjęs į vidų paleido šūvius į restorano lankytojus.

Kilus šaudynėms Tausand Oukso miesto restorane „Borderline Bar and Grill“, išsigandę žmonės slėpėsi po stalais.

Remiantis vietos pranešimais, sužeista iki 20 žmonių.

Reaguojant į šaudymus į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybos. Vietos žiniasklaida praneša, kad ne mažiau nei vienas pareigūnas sužeistas.

Pirminiais duomenimis, šaudė vyriškis, pusiau automatiniu ginklu, tai įvyko apie 23.20 val. vietos laiku.

Pareigūnai iš įvykio vietos pranešė, kad buvo paleista apie 30 šūvių, ir kad aukų gali būti įvairiose vietose, kadangi žmonės bėgo, praneša vietos žiniasklaida.

Įtariamasis apibūdintas kaip Vidurio Rytų kilmės barzdotas vyriškis, apie 20–25 m., vilkintis juodais drabužiais.

Venturos apygardos šerifo biuro kapitonas Garo Kuredjianas per anksti ketvirtadienį surengtą spaudos konferenciją sakė, kad buvo pašautas vienas šerifo įgaliotinis; jis išvežtas į ligoninę.

G. Kuredjianas sakė negalįs patvirtinti, kad kuris nors iš pašautųjų mirė.

Kapitonas pridūrė, kad šaudymo vieta tebelaikoma aktyvia.

„Tebeieškome šaulio, – sakė jis. – Negalime patvirtinti, kad šaulys sulaikytas.“

Detalių apie sužeistųjų būklę kol kas neskelbiama.

Laikraštis nurodė, kad buvo gauta keletas pranešimų apie šaudymą ir sužeistus žmones. Į įvykio vietą atvyko daug teisėsaugos pareigūnų ir greitosios pagalbos automobilių. Kai jie atvažiavo, dar girdėjosi šūviai.

Laikraštis „Ventura County Star“ citavo policijos informaciją, kad pirmasis pranešimas apie incidentą buvo gautas apie 23 val. 20 min. vietos (ketvirtadienį 9 val. 20 min. Lietuvos) laiku. Tuo metu bare linksminosi šimtai koledžo studentų.

Baro tinklalapyje sakoma, kad tuo metu turėjo vykti kantri stiliaus šokių pamokos,

Įvykio liudininkai sakė televizijai „ABC News“, kad vienas vyras keliskart iššovė iš trumpavamzdžio ginklo, sviedė dūmines bombas ir vėl pradėjo šaudyti.

Policija perspėjo žmones vengti lankytis šalia įvykio vietos.

Pasak pareigūnų, apie 130 tūkst. gyventojų turinčiame Los Andželo priemiestyje šalia Venturos apygardos ribos „jau ilgokai“ nebuvo jokių šaudymo incidentų.

Netoliese esančio Kalifornijos liuteronų universiteto studentų organizacijos pirmininkas Nickas Steinwenderis pasakojo, kad sužinojęs apie šaudymą nuskubėjo įvykio vietą, kur tuo metu buvo jo draugų ir kitų studentų.

„Buvo chaosas – žmonės šokinėjo pro langus, žmonės šokinėjo per vartus, kad ištrūktų“, – N. Steinwenderis pasakojo televizijai KABC-TV.

Ji pridūrė, kad kai kurie ten buvę žmonės pasakojo pasislėpę tualetuose ir baro pastato mansardoje.

Kalifornijos bare šaudęs įtariamasis rastas negyvas įvykio vietoje

Šaulys, vėlai trečiadienį sužeidęs 11 žmonių viename bare pietų Kalifornijoje, buvo rastas negyvas įvykio vietoje, pranešė Venturos apygardos šerifas Ericas Buschow.

Pareigūnai nurodė, kad vienas iš policininkų, atvykusių į maždaug už 64 km į vakarus nuo Los Andželo esančio Tausand Oukso miesto barą „Borderline Bar & Grill“, gavus pranešimą apie šaudymą, buvo sužeistas ir nuvežtas į ligoninę. Jokios kitos informacijos apie sužeistųjų būklę kol kas neskelbiama.