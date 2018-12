Išpuolio Strasbūre vykdytojo ieškanti policija surengė reidą miesto pietiniame rajone

Kol kas nepatvirtinta, ar ši operacija susijusi su antradienio vakarą šiame rytiniame Prancūzijos mieste įvykusiomis šaudynėmis, per kurias žuvo trys žmonės ir dar 13 buvo sužeisti. Policija blokavo kelias gatves Noidorfo rajone netoli nuo Strasbūro centro, kur įtariamas užpuolikas Cherifas Chekattas antradienio vakarą apsikeitė šūviais su policijos pareigūnais, išlipęs iš taksi automobilio. Daugiau kaip 700 Prancūzijos saugumo pajėgų narių mėgina rasti Ch. Chekatt pėdsakų po antradienį įvykdyto kruvino išpuolio, per kurį užpuolikas šaudė ir badė žmones, atėjusius į populiarią kasmet Strasbūre vykstančią mugę. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, išvykęs į Briuselyje rengiamą Europos Sąjungos viršūnių susitikimą, nurodė, kad teisingumo ministras Christophe'as Castaneras ketvirtadienį vakare iškeliaus į Strasbūrą.

