Vėlai antradienį paskelbtame Mančesterio policijos pareiškime sakoma, kad įvykio vietoje areštuotą 25 metų vyrą, kuris yra vienintelis įtariamasis, įvertino medikai. Jiems pateikus išvadas buvo priimtas minimas sprendimas. Policija nurodo, kad vėlai pirmadienį įvykusi peiliu ginkluoto užpuoliko ataka, per kurią buvo sužeisti trys žmonės, yra tiriama kaip teroristinis incidentas. Pareigūnai nemano, kad vykdant atakas dalyvavo kokie nors kiti žmonės. Pasak policijos, svarbus tyrimo tikslas yra patikrinti, ar įtariamasis veikė vienas, be jokio paramos tinklo. Tyrimą atlieka kovos su terorizmu skyrius, pareigūnai įtariamojo namuose Mančesteryje ieško įkalčių. Įtariamojo vardas neskelbiamas. Jis kaltinamas tuo, kad Mančesterio Viktorijos stotyje subadė tris žmones, tarp jų britų transporto policijos seržantą. Išpuolio metu įtariamasis šūkavo islamo ekstremistų šūkius. Du sužeistieji – vyras ir moteris, išpuolio metu buvę ant geležinkelio stoties platformos – tebegydomi ligoninėje. Jų sužeidimai laikomi sunkiais, bet nekeliančiais pavojaus gyvybei. Trečiasis nukentėjęs asmuo – jiems padėti puolęs seržantas, kuriam buvo durta į petį – jau išrašytas iš ligoninės. Viktorijos stotis yra netoli Mančesterio arenos, kur 2017 metų gegužę per mirtininko išpuolį popmuzikos koncerte žuvo 22 žmonės. Didžiojoje Britanijoje jau seniai galioja aukštas pavojaus laipsnis, reiškiantis, jog žvalgybos analitikai mano, kad atakos šalyje labai tikėtinos.

