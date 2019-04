Kulkos išmuštos skylės bažnyčios languose, vitražų šukės, gaisro pėdsakai prie altoriaus, sudaužytos Marijos statulos, nukirsdintos šventųjų ar Kristaus figūrų galvos, išniekintas Švenčiausias Sakramentas, – tokių atvejų Prancūzijoje skaičiai pribloškia.

Štai, kovo 27 d. Vokietijos dienraštis „Die Welt“ informavo, jog pernai šalyje užregistruoti 1063 „antikrikščioniški išpuoliai“, 2017 jų būta 1038.

Palyginimui: 2017 m. užregistruota 100 vandalizmo prieš sinagogas ir mečetes aktų, – iš Paryžiaus rašė dienraščio korespondentė Martina Meister.

Prancūzijos dienraštis „Figaro“, remdamasis vidaus reikalų ministerijos duomenimis, nurodo kiek mažesnius skaičius: 2017 iš viso būta 978 įvairaus pobūdžio išpuolių prieš kulto vietas, 878 iš jų buvo nukreipti prieš krikščioniškus objektus.

O kitas Vokietijos dienraštis „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) balandžio 9 d. skelbtame straipsnyje signaliniu pavadinimu „Bažnyčia dega“ išvardino seriją pastaraisiais mėnesiais Prancūzijoje prieš bažnyčias įvykdytų išpuolių. Vokiečiams ši tema irgi aktuali, nes ir čia bažnyčių bei krikščioniškų simbolių niokojimo netrūksta, tegu jų ir gerokai mažiau nei Prancūzijoje.

Vienoje įsikūręs „Intolerancijos prieš krikščionis dokumentinis archyvas“ (Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen), remdamasis įvairių Prancūzijos medijų šaltiniais, vien laikotarpiu tarp vasario 1 ir 10 d. nustatė net 9 bažnyčių niokojimo atvejus.

Les actes de profanation et de vandalisme dans les églises sont toujours hautement condamnables. Ils sont le triste reflet d’une civilisation malade qui se laisse emporter dans les filets du mal. Les évêques, les prêtres, les fidèles doivent garder la force et le courage. +RS pic.twitter.com/ePcX5KdKma

Neseniai Paryžiuje degė jaunesnioji Notre-Dame sesuo

Sausio mėnesį degė Grenoblio bažnyčia, daugiau nei šimtas žmonių iš aplinkinių namų buvo evakuoti.

Atsakomybę prisiėmė anarchistų grupė, pasivadinusi „Des courts-circuits“ (Trumpi sujungimai). Policija reagavo į tai skeptiškai, nemanydama, jog gaisrą sukėlė išpuolis, – rašė FAZ.

Lygiai prieš mėnesį, kovo 17 d., Sen Žermen de Prė rajone Paryžiuje degė Sent Siulpiso bažnyčia, vadinama jaunesniąja Notre-Dame seserimi. Ji buvo padegta iškart po sekmadieninių mišių. Nors gaisrą dvidešimčiai gaisrininkų pavyko greitai užgesinti, tačiau prancūzų dienraščio „Le Point“ duomenimis, jo padariniams pašalinti gali prireikti kelių šimtų tūkstančių eurų.

THE SAINT SULPICE IN PARIS JUST IGNITED WHILE I WAS INSIDE pic.twitter.com/40PHCZ177w