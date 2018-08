Sudane gimęs Jungtinės Karalystės pilietis Salihas Khateras antradienį nukreipė savo automobilį į grupę dviratininkų ir vėliau mėgino atakuoti policininkus. Šeštadienį jam pareikšti kaltinimai pasikėsinimu nužudyti. 29 metų vyras atvyko į Vestminsterio magistrato teismą, kur teisėja Emma Arbuthnot per septynias minutes trukusį posėdį paliko galioti jam skirtą kardomąjį kalinimą. S. Khaterui kaltinimas pasikėsinimu nužudyti du visuomenės narius ir du policijos pareigūnus. Pats įtariamasis savo kaltės nei pripažino, nei atmetė. Kitą kartą S. Khateras stos prieš Londono centrinį baudžiamąjį teismą (Old Bailey) rugpjūčio 31-ąją. Pilkus marškinėlius ir baltas kelnes dėvėjęs vyras patvirtino savo vardą, gimimo datą, pilietybę ir gyvenamąjį adresą vidurio Anglijos mieste Birmingame. Pasak prokuroro Samuelio Maino, S. Khateras „padidinęs greitį nusitaikė į dviratininkų grupę“ ir po to „nusuko nuo nuo atviro kelio užtvaros link bei artėjo prie policijos pareigūnų“, saugojusių parlamento pastatą. Šis išpuolis buvo surengtas po „trumpo, bet intensyvaus žvalgybos laikotarpio“, pridūrė jis. S. Mainas pažymėjo, kad tyrėjai nerado „jokių įrodymų“, kad incidentas galėjo įvykti atsitiktinai, dėl automobilio gedimų, sveikatos sutrikimų, ketinimo nusižudyti ar krizės asmeniniame S. Khatero gyvenime. Prokuroras teigė, kad tai buvo „tyčinė ir apskaičiuota ataka“. Anot S. Maino įvykio vieta ir pasikėsinimas nužudyti policininkus liudija, kad „kaltinamasis ketino padaryti politinį pareiškimą“. Taigi, prokurorai tiria incidentą „kaip teroro aktą“, teisėjai sakė S. Mainas. Praėjusių metų kovą prie Vestminsterio rūmų buvo įvykdytas panašus teroro išpuolis: 52 metų į islamą atsivertęs Britanijos pilietis Khalidas Masoodas nukreipė auto











