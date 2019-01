Antradienį vakare Th. May ištiko didžiausias pralaimėjimas parlamente, kokį tik yra patyrusi bet kuri vyriausybė per Britanijos naujausių laikų istoriją. Premjerės praeitais metais su ES lyderiais suderintą „Brexit“ sutartį Bendruomenių Rūmų nariai atmetė 432 balsais prieš 202.

ES iškart perspėjo, kad šis balsavimas didina itin chaotiško „Brexit“ be jokio susitarimo riziką. Jeigu šis scenarijus išsipildytų, Britanijos ryšiai su didžiausia prekybos partnere nutrūktų per vieną naktį, be jokio pereinamojo laikotarpio.

ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier įspėjo dėl chaotiško šalies išstojimo iš Bendrijos.

„Brexito“ be sutarties rizika yra „kaip niekad didelė“, pareiškė M. Barnier trečiadienį Europos Parlamente Strasbūre. Likus dešimčiai savaičių iki planuojamo Didžiosios Britanijos išstojimo, ES, anot jo, turi „paspartinti“ pasirengimą netvarkingam „Brexit“.

ES „labai apgailestauja“ dėl tokio sprendimo, sakė M. Barnier, kuris su britais daugiau kaip 17 mėnesių derėjosi dėl išstojimo sutarties. Tai „geras susitarimas“, suteikiantis saugumą piliečiams ir ekonomikai, tačiau, žinoma, ir kompromisas, pabrėžė derybininkas.

M. Barnier atmetė Didžiosios Britanijos reikalavimus apriboti ginčytino sprendimo netaikyti pasienio kontrolės tarp britų Šiaurės Airijos provincijos ir ES narės Airijos terminą.

„Stabilumą užtikrinantis mechanizmas (backstop) turi būti stabilumą užtikrinantis mechanizmas, jis turi būti patikimas“, – kalbėjo M. Barnier. Tik taip esą galima garantuoti Didžiojo penktadienio susitarimo, kuris 1998 metais užbaigė kruviną Šiaurės Airijos konfliktą, galiojimą.

Po britų parlamentarų balsavimo tolesnis kelias į „Brexit“ pasidarė labai neaiškus. Britų įstatymų leidėjams nesusitariant dėl plano iškilo chaotiško išstojimo be jokios sutarties perspektyva.

M. Barnier, kuris per dvejus metus trukusias sunkias bloko ir Britanijos derybas dėl jos išstojimo vadovavo ES derybininkų komandai, sakė, jog gerbia Bendruomenių Rūmų verdiktą, bet „nepaprastai dėl jo apgailestauja“.

„Šiuo metu per anksti vertinti visas šio balsavimo pasekmes“, – sakė jis europarlamentarams ir pridūrė, jog tie, kas nepritarė susitarimui, turėjo „labai skirtingų, labai įvairių, kartais priešingų ar net prieštaringų motyvų“.

„Esant tokiam kontekstui britų pareigūnai šiandien ar rytoj turi įvertinti šį balsavimą, o britų vyriausybė – pasakyti, kaip ji nori toliau judėti tvarkingo pasitraukimo kovo 29-ąją link“, – pažymėjo M. Barnier.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas situaciją apibendrino pacituodamas britų rašytoją Clive'ą Staplesą Lewisą: „Negali grįžti ir pakeisti pradžios. Bet gali pradėti ten, kur esi, ir pakeisti pabaigą.“

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris paragino Londoną „kuo greičiau paaiškinti savo ketinimus“ ir perspėjo, kad „laikas jau beveik baigėsi“.

Airija, vienintelė sausumos sieną su Britanija turinti ES narė, informavo suintensyvinsianti pasiruošimus „netvarkingam „Brexit“.

Po balsavimo Th. May kalbėjo nuolaidžiu tonu: ji pažadėjo derybas tarp partijų, mėginant išgelbėti įgyvendinamą „Brexit“ sutartį. Naują planą ketinama pateikti ateinantį pirmadienį.

Premjerės tikisi laimėti parlamento balsavimą dėl nepasitikėjimo, turinčio įvykti trečiadienį apie 19 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku.

Interpeliaciją inicijavo opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas, norintis išprovokuoti pirmalaikius rinkimus.

Nors daugelis Th. May Konservatorių partijos įstatymų leidėjų ir vyriausybę palaikanti Šiaurės Airijos demokratinė junionistų partija (DUP) vadovavo puolimui prieš „Brexit“ sutartį, jie nenori leiboristų vyriausybės.

T. May turi labai gerus šansus atlaikyti balsavimą dėl nepasitikėjimo. Jos sąjungininkė Šiaurės Airijos partija DUP, antradienį balsavusi prieš „Brexito“ susitarimą, paskelbė, kad trečiadienio vakarą parems T. May. Už premjerę ketina balsuoti ir kritikai jos konservatorių partijoje.

Jei T. May atlaikys balsavimą, ji iki kito pirmadienio ketina pateikti naują planą. Ji gali mėginti gauti daugiau nuolaidų iš ES ir tada „Brexito“ susitarimą dar kartą pateikti balsavimui.

Tačiau Britanijos laikraščiai susitelkė į premjerės pralaimėjimo mastą ir tvirtino, kad šis parlamento balsavimas yra itin nepalankus 18 mėnesių trukusių derybų su ES įvertinimas.

Populiarus bulvarinis dienraštis „The Sun“ rašo, kad Th. May buvo „sutriuškinta“, o „Daily Mail“ pažymėjo, kad premjerės valdžia „kabo ant plauko“. Vienas dienraščio „The Times“ komentatorius ją pavadino „premjere zombe“.

Fundamentalus pokytis

Dauguma įstatymų leidėjų, įskaitant Th. May, prieš 2016 metų „Brexit“ referendumą, smarkiai suskaldžiusį šalies visuomenę, buvo nusistatę prieš išstojimą iš Europos Sąjungos.

Praėjus beveik trejiems metams jie vis dar neįstengia apsispręsti, ką daryti. Kai kurie parlamento nariai kritikuoja Th. May suderėtą susitarimą, kad juo numatomi per glaudūs būsimi ryšiai su Bendrija, o kiti, priešingai, tvirtina, kad nuo ES pernelyg nutolstama.

Buvęs užsienio reikalų sekretorius ir vienas pagrindinių „Brexit“ šalininkų Borisas Johnsonas sakė, kad balsavimas Bendruomenių Rūmuose suteikė Th. May „didžiulį mandatą“ iš naujo derėtis su Europos Sąjunga.

DUP lyderė Arlene Foster, kurios maža partija remia Th. May vyriausybę Bendruomenių Rūmuose, taip pat ragino į „Brexit“ sutartį įnešti „fundamentalių pokyčių“.

„Suteiksime vyriausybei erdvės parengti planą, kaip būtų galima užtikrinti geresnį susitarimą“, – sakė ji.

Tačiau kalbėdamas prieš antradienį surengtą balsavimą Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko Maasas atmetė galimybę padaryti kokių nors esminių sutarties pakeitimų. Panašų signalą pasiuntė ir J.-C. Junckeris.

„Tai vienintelis būdas užtikrinti Jungtinės Karalystės tvarkingą pasitraukimą“, – sakė J.-C. Junckeris.

Po Th. May pralaimėjimo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad dabar Britanijai tenka didžiausias spaudimas rasti sprendinį.

Rizikingas pokeris

Vis daugiau proeuropietiškų pažiūrų britų įstatymų leidėjų ragina surengti antrąjį referendumą kaip išeitį iš susidariusios aklavietės. Tai sudarytų galimybę apskritai atsisakyti „Brexit“ planų.

Po balsavimo Londone Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas savo „Twitter“ žinutėje rašė: „Jeigu sutartis neįmanoma ir niekas nenori („Brexit“ be) jokios sutarties, tuomet kas pagaliau turės drąsos pasakyti, koks yra vienintelis teigiamas sprendinys?“

Abipus Lamanšo sąsiaurio taip pat stiprėja spėlionės, kad Th. May gali prašyti pavėlinti „Brexit“, nors pati premjerė tai neigia.

Trečiadienį ryte svaro kursas šiek tiek smuktelėjo žemyn, bet daugiausiai išlaikė pozicijas, investuotojams svarstant, kokie bus tolesni žingsniai šioje ilgai besitęsiančioje sagoje.

Britanijos verslininkai paragino politikus susivienyti.

„Finansų stabilumui neturėtų būti sukeliamas pavojus politinio pokerio žaidime su aukštais statymais“, – perspėjo Londono Sičio korporacijos, valdančios pagrindinį Britanijos finansų centrą, politikos vadovė Catherine McGuinness.