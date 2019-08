Anot „Amnesty International“, įspėjimas paskelbtas „dėl nevaldomo smurto panaudojant šaunamuosius ginklus, kuris tapo toks paplitęs JAV, jog prilygsta žmogaus teisių krizei.“

Remiantis organizacijos įspėjimu, žmonės, keliaujantys į JAV, visą laiką turi būti ypač budrūs, vengti vietų, kur susirenka didelis skaičius žmonių, ypač kultūrinių renginių, maldos vietų, mokyklų ir prekybos centrų.

„Amnesty International“ taip pat pažymi, kad JAV vyriausybė „nenori užtikrinti apsaugos nuo smurto panaudojant šaunamuosius ginklus“, nepaisant to, kad yra įpareigota pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę imtis priemonių, skirtų sureguliuoti prieigą prie šaunamųjų ginklų (...).“

O

rganizacijos įspėjimas pasirodė po praėjusio savaitgalio šaudynių El Pase (Teksaso valstija) ir Deitone (Ohajo valstija), per kurias žuvo 31 žmogus. Per šaudynes El Pase žuvo aštuoni meksikiečiai.