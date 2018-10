Berlyne įsikūrusi „Transparency International“ ir „Global Witness“, kurios būstinė veikia Londone, savo ataskaitoje teigia, kad ES pilietybė ir leidimas joje gyventi yra „kaip prabangos prekė“, kurią „galima nusipirkti“. „Dėl savo pobūdžio vadinamųjų auksinių vizų schemos yra patraukli galimybė nusikaltėliams ir korumpuotiems asmenims“, – rašoma nevyriausybininkų ataskaitoje „Europos vartai: tamsiame auksinių vizų pasaulyje“ („European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas“). Kelios ES valstybės narės pagal šias schemas per dešimtmetį išdavė pasus maždaug 6 tūkst. žmonių, o dar maždaug 10 tūkst. žmonių suteikė leidimus nuolat gyventi šalyje. Mainais jos užsitikrino apie 25 mlrd. eurų tiesioginių užsienio investicijų, rašoma ataskaitoje. Anot nevyriausybininkų, keturios ES narės – Austrija, Bulgarija, Kipras ir Malta – „parduoda“ pasus turtingiems investuotojams, o dar 12 šalių siūlo jiems leidimus nuolat gyventi šalyje. Pasak ataskaitos rengėjų, Ispanija, Kipras, Portugalija ir Didžioji Britanija gavo daugiausiai investicijų mainais už vizas. Ispanija kasmet gaudavo 976 mln. eurų, Didžioji Britanija – 498 mln. eurų. Investuotojų siūlomos sumos turėtų priversti vyriausybes būti budrias dėl galimos korupcijos, tačiau „šiuo atveju, regis, taip nėra“, pažymima ataskaitoje. „Transparency International“ ir „Global Witness“ daugiausiai kritikos strėlių skyrė Maltai, Kiprui ir Portugalijai. Maltoje, kur praėjusiais metais buvo nužudyta žurnalistė Daphne Caruana Galizia, tyrusi korupciją, įskaitant „auksinių vizų“ išdavimą, pareigūnai turi plačius įgaliojimus nuspręsti, kam jas išduoti, teigia nevyriausybininkai. Oligarchų turtai Tarp gavėjų yra keli rusai, kurių „reputacija abejotina arba neaiški pinigų kilmė“, rašoma ataskaitoje ir priduriama, kad kai kurie iš šių žmonių yra glaudžiai susiję su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Kipras ir Portugalija taip pat skiria per mažai dėmesio pretendentų turto kilmei, kai nagrinėja jų prašymus. Pasak ataskaitos autorių, Kipras išdavė pasus dviem ukrainiečių oligarchams – Henadijui Boholiubovui ir Ihoriui Kolomoiskiui, kaltinamiems pasisavinus iš vieno Ukrainos banko milijardus eurų. „Transparency International“ ir „Global Witness“ ragina Briuselį nustatyti visai ES bendrus kompleksinės patikros standartus, kurie „užkirstų kelią nusikaltėliams ir korumpuotiems asmenims naudotis tokiomis schemomis“. Reaguodamas į ataskaitą ES migracijos, vidaus reikalų ir pilietybės reikalų komisaras Dimitris Avramopulas pareiškė: „Labai atidžiai stebime situaciją.“ „Ketiname parengti ataskaitą apie nacionalines ES pilietybės suteikimo investuotojams schemas... įskaitant gaires valstybėms narėms dėl būtino pretendentų patikrinimo“, – sakė jis. Komisaras pridūrė, kad gaires planuojama paskelbti iki šių metų galo. Visą „Transparency International“ ir „Global Witness“ ataskaitą galima rasti čia.

