Įspėja dėl įvykių Sakartvele: Kremlius stebi

„JAV ambasada yra labai susirūpinusi dėl Sakartvelo vyriausybės sprendimo šį rytą sulaikyti pagrindinės opozicinės partijos lyderį partijos būstinėje. Apgailestaujame, kad buvo ignoruoti JAV ir kitų tarptautinių partnerių raginimai susilaikyti ir palaikyti dialogą“, – nurodoma amerikiečių diplomatijos pareiškime.

Pareiškime priduriama, kad „priverstiniai metodai ir agresija negali būti būdas išspręsti politinius nesutarimus“.



Ambasada pavadino Sakartvelo lyderių pasisakymus dėl opozicionieriaus sulaikymo „susiskaldymą kurstančią retorika“.

JAV diplomatų nuomone, Tbilisis žengė žingsnį atgal nuo demokratinio kurso.

Susiję straipsniai Sakartvele suimtas pagrindinis šalies opozicijos lyderis, per protestus sužeista 17 žmonių

Vieningojo nacionalinio judėjimo (VNJ) pareiškime teigiama, kad suėmimas „žymi tragišką akimirką Sakartvelo demokratijai“, ir prašoma tarptautinės bendruomenės padėti deeskaluoti situaciją.

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ambasada Sakartvele, paraginusi „susivaldyti“ atsistatydinus Georgijui Gacharijai, savo darbuotojams išplatino saugumo įspėjimą vengti potencialių „smurtinių demonstracijų“.

N. Melijos suėmimą pakomentavo buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas Benas Hodgesas.

A huge step backwards for Georgia. The only people benefitting from this are in the Kremlin and Mr Bidzina and his closest circle of enablers. Nothing good in this for Georgians, especially young people. I hope President Biden will come out strong on this. Kremlin is watching. https://t.co/3wm6wCCOUQ — Ben Hodges (@general_ben) February 23, 2021



„Tai milžiniškas Sakartvelo žingsnis atgal. Žmonių, kurie gauna iš to naudos, yra tik Kremliuje. Tarp jų – Bidzina Ivanišvilis ir jo artimiausios aplinkos asmenys. Sakartveliečiams čia nieko gero nėra, ypač jaunimui. Tikiuosi, kad prezidentas Joe Bidenas išreikš griežtą poziciją šiuo klausimu. Kremlius stebi“, – rašė generolas.

Buvęs Pentagono vadovo pavaduotojo padėjėjas ir Pensilvanijos universiteto Penno Bideno analitikos centro direktorius Michaelis Carpenteris minėtuosius įvykius pavadino „labai rimtais“.

„Labai rimta įvykių eiga Sakartvele, įskaitant opozicijos partijos pagrindinės būstinės šturmą. Viliuosi, kad sveikas protas nugalės ir bus įmanoma deeskaluoti situaciją“, – tviteryje parašė M. Carpenteris.

Very unfortunate developments in the Republic of Georgia with the storming of the opposition party’s HQ. Hoping cooler heads will prevail and the situation can still be de-escalated. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) February 23, 2021

„Šįryt esu priblokštas scenų prie VNJ būstinės, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Jungtinės Karalystės ambasadorius Markas Claytonas. – Sakartvelui dabar mažiausiai reikia smurto ir chaoso. Raginu visas šalis dabar ir artimiausiomis dienomis elgtis santūriai.“

Shocked by the scenes at UNM headquarters this morning. Violence and chaos in Tbilisi are the last thing Georgia needs right now. I urge all sides to act with restraint, now and in the coming days. @UKinGeorgia — Mark Clayton (@MarkClaytonFCDO) February 23, 2021

Sakarvelo opozicija žada protestuoti prieš opozicijos lyderio sulaikymą

Padėtis prie VNJ būstinės, kur kiek anksčiau buvo sulaikytas partijos pirmininkas N. Melija, yra palyginti rami, policija palieka teritoriją, kur buvo įvykdyta operacija, o dešimtys opozicijos rėmėjų yra šalia biuro.

Sakartvelo policija anksčiau antradienį sulaikė pagrindinį šalies opozicijos lyderį Nikanorą Meliją per specialiųjų pajėgų reidą jo partijos būstinėje,

Opozicijos atstovai žurnalistams pareiškė, kad policija kartu su N. Melija sulaikė dar kelis jo šalininkus.

Kaip reporteriams sakė viena iš VNJ lyderių Chatija Dekanoidzė, opozicija toliau kovos su „režimu“.

„Visų mūsų nepagaus. Kova su režimu tęsis naujomis jėgomis ir ši valdžia labai greitai žlugs“, – sakė Ch. Dekanoidzė.

Pasak jos, artimiausiomis valandomis šalia Valstybės kanceliarijos pastato įvyks masinis antivyriausybinis protestas, bus reikalaujama N. Melijos paleidimo.

@UNMGeorgia Chair @NikaMelia5 has been arrested this morning in a police raid of the party HQ involving hundreds of patrol police and special forces. Pepper spray was used against the opposition leaders and supporters pic.twitter.com/7XL0nzg4xq — UNM Georgia (ენმ) (@UNMGeorgia) February 23, 2021



Tuo metu valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ pirmininkas Iraklis Kobachidzė pareiškė, jog opozicijos lyderio sulaikymo operacija buvo „pavyzdinė“.

Jis padėkojo policininkams, sugebėjusiems „pavyzdingai ir be perteklinės jėgos“ sulaikyti N. Meliją.

„Atsakas radikalams, įstatymų įgyvendinimas ir konstitucinės santvarkos apsauga yra vienintelis būdas nutraukti poliarizaciją Sakartvelo politikoje ir vystyti demokratinius procesus teisinga linkme“, – pabrėžė I. Kobachidzė.

Anksčiau antradienį tiesioginėje televizijos transliacijoje buvo matyti, kaip N. Melija, vadovaujantis eksprezidento Michailo Saakašvilio įkurtai opozicinei partijai, buvo ištemptas iš partijos būstinės.

Praeitą trečiadienį Tbilisio miesto teismas patenkino prokuratūros prašymą pakeisti N. Melijai skirtą kardomąją priemonę – užstatą – į suėmimą. VNJ lyderis atsisakė mokėti užstatą, pareiškęs, kad jam iškelta baudžiamoji byla, susijusi su 2019 metais vykusiomis antivyriausybinėmis demonstracijomis, yra „politinis persekiojimas“.

N. Melijai gresia iki devynerių metų nelaisvės, jei bus pripažintas kaltu dėl masinių neramumų organizavimo per tuos protestus.

Teismo sprendimas suimti N. Meliją praeitą savaitę privertė atsistatydinti ministrą pirmininką Georgijų Gachariją.

VNJ aktyvistai sakė žurnalistams, kad į jų partijos pastatą įsiveržusios policijos specialiosios pajėgos panaudojo ašarines dujas. Per šį reidą, kaip pranešama, keli opozicijos šalininkai buvo sužeisti. Apie dvi dešimtys žmonių buvo sulaikyti.

Kaip matėsi televizijos „Mtavari“ transliacijoje, šimtai riaušių policijos pareigūnų taip pat ašarinėmis dujomis vaikė N. Melijos šalininkus ir visų opozicinių partijų lyderius, nuo praeito trečiadienio įkūrusius prie VNJ būstinės protestų stovyklą.

Sakartvelas išgyvena politinę krizę nuo spalį įvykusių parlamento rinkimų, kuriuos opozicijos partijos laiko suklastotais.

Žinia apie ketinimus suimti N. Meliją išprovokavo opozicijos pasipiktinimą, o Kaukazo valstybės sąjungininkai Vakaruose įspėjo Tbilisį.

Atsistatydinus G. Gacharijai, opozicija paragino šaukti pirmalaikius parlamento rinkimus.

Praėjusią savaitę JAV ir ES paragino Sakartvelo vyriausybę taikiai spręsti krizę ir pasirūpinti, kad šalies teismų sistemoje nebūtų politinio šališkumo.

Sakartvelo sostinėje greitosios pagalbos brigadų medikai suteikė medicinos pagalbą 17 asmenų, nukentėjusių antradienį ryte per susirėmimus su policija prie VNJ būstinės, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ministerija nurodė, kad 15 žmonių nukentėjo nesunkiai, jiems pagalba buvo suteikta vietoje. Du nukentėję asmenys buvo pristatyti į vieną iš sostinės gydymo įstaigų.

Anot SAM pranešimo, vienas iš hospitalizuotų asmenų jau paliko ligoninę, o antras bus paleistas namo kiek vėliau antradienį.

Antradienį ryte Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai surengė opozicijos lyderio, VNJ pirmininko Nikanoro Melijos sulaikymo operaciją. Prie partijos būstinės susirinkę opozicijos šalininkai nesėkmingai bandė sutrukdyti policijai suimti N. Meliją.

VRM pažymėjo, kad policija prieš opozicijos šalininkus panaudojo proporcingą jėgą. Už policijos pareigūnų nurodymų nevykdymą buvo sulaikyta per 20 žmonių.

Sakartvelas išgyvena politinę krizę nuo spalį įvykusių parlamento rinkimų, kuriuos opozicijos partijos laiko suklastotais.

Praeitą trečiadienį Tbilisio miesto teismas patenkino prokuratūros prašymą pakeisti N. Melijai skirtą kardomąją priemonę – užstatą – į suėmimą. VNJ lyderis atsisakė mokėti užstatą, pareiškęs, kad jam iškelta baudžiamoji byla, susijusi su 2019 metais vykusiomis antivyriausybinėmis demonstracijomis, yra „politinis persekiojimas“.

N. Melijai gresia iki devynerių metų nelaisvės, jei bus pripažintas kaltu dėl masinių neramumų organizavimo per tuos protestus.

Teismo sprendimas suimti N. Meliją praeitą savaitę privertė atsistatydinti ministrą pirmininką Georgijų Gachariją.