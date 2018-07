Narai ir mokslininkai, ištyrę Gdansko įlankos dugne esantį per Antrąjį pasaulinį karą nuskandintą vokiečių tanklaivį „Franken“, nustatė jo korpusas smarkiai surūdijęs: jo dangos, buvusios 10–12 mm storio, apie septynis milimetrus jau sugraužė rūdys. „Plienas virsta rūdimis. Laivo korpusas subyrės; tai laiko klausimas“, – sakoma pranešime. Ekspertai apskaičiavo, kad 1945 metų balandį sovietų bombonešių netoli Helio nerijos nuskandintame tanklaivyje yra likę apie 1,5 milijono litrų degalų, ir prognozuoja, kad didelio masto nuotėkis gali įvykti per ateinančius 10 metų. „Tai bus ekologinė katastrofa“, – įspėjo centras. Susiję straipsniai: Viena vertingiausių žuvų stringa verslininkų tinkluose ES stiprina žvejybos kontrolę: priekrantės žvejams teks susiveržti diržus Nuogąstaujama, kad išsilieję degalai gali sukelti taršos pavojų visiems Lenkijai priklausantiems Gdansko įlankos paplūdimiams nuo sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi iki Helio nerijos. Kaliningrado srities aplinkosaugininkų manymu, didelė tarša Gdansko įlankoje gali sukelti rimtų padarinių ir Rusijos pusėje. Gali nukentėti Aistmarių nerijos paplūdimiai bei Baltijos jūros pakrantė prie Baltijsko (Piliavos) ir Jantarno (Palmininkų).











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.