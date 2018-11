Artėjant separatistų lyderių teismui prokuratūra pranešė, kad bus siekiama, jog 12 katalonų lyderių būtų skirtos nuo septynerių iki 25 metų laisvės atėmimo bausmės. Ilgiausią kalėjimo bausmę prokurorai prašo skirti buvusiam Katalonijos viceprezidentui Orioliui Junquerasui. Praėjusią savaitę Ispanijos Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad 18 buvusių Katalonijos lyderių turi stoti prieš teismą dėl regiono nepriklausomybės paskelbimo praėjusiais metais. Teismo sprendimu, devyni kalėjime laikomi buvę separatistinio regiono lyderiai, tarp jų O. Junquerasas, turi būti teisiami už maištą. Tačiau į Briuselį pasitraukusio atstatydinto Katalonijos prezidento Carleso Puigdemont'o, kuris atliko svarbų vaidmenį regionui siekiant atsiskirti nuo Ispanijoe, šioje teisiamųjų grupėje nėra, nes šalies teismai neteisia kaltinamųjų jiems nedalyvaujant. Katalonijos parlamentas nepriklausomybę paskelbė praėjusių metų spalio 27 dieną. Prieš tai regione buvo surengtas Ispanijos centrinės valdžios uždraustas Katalonijos nepriklausomybės referendumas, kurį aptemdė smurtas. Šis žingsnis išprovokavo didžiausią politinę krizę Ispanijoje nuo ilgamečio diktatoriaus generolo Francisco Franco mirties 1975 metais. Drauge su O. Junquerasu prieš teismą stos dar penki Katalonijos vyriausybės nariai ir buvusi Katalonijos parlamento pirmininkė Carme Forcadell. Už maištavimą taip pat bus teisiami dviejų įtakingų separatistų judėjimų lyderiai Jordi Cuixartas ir Jordi Sanchezas. Kai kuriems jų taip pat pareikšti kaltinimai dėl valstybės pinigų švaistymo ir nepaklusimo įsakymams. O. Junquerasas su kitais buvusiais Katalonijos vyriausybės nariais buvo sulaikyti pernai spalį ir nuo to laiko laukia teismo už neteisėto referendumo organizavimą ir nepriklausomybės nuo Ispanijos paskelbimą. Visuomenės apklausos rodo, kad regiono gyventojai yra maždaug po lygiai pasidalinę Katalonijos nepriklausomybės klausimu, tačiau didžioji dauguma sutinka, kad dėl jos reikia surengti referendumą, o jo rezultatai turėtų būti teisiškai įpareigojantys.

