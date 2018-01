Siekdamas išvengti arešto dėl kaltinimų maištu ir sukilimu dėl neteisėto referendumo organizavimo ir vienašališko Katalonijos nepriklausomybės nuo Ispanijos paskelbimo, C. Puigdemont'as nuo spalio pabaigos gyvena Belgijoje.

C. Puigdemont'o teisinė padėtis, įskaitant pabėgimą į Belgiją ir kaltinimus sukilimu, premjero pavaduotojos teigimu, nesuderinama su visuomeninėmis pareigomis.

Nuo Katalonijos regiono prezidento posto C. Puigdemont'as nušalintas po to, kai Katalonija paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos, tačiau gruodį įvykusius pirmalaikius Katalonijos regiono parlamento rinkimus laimėjo separatistinės partijos ir nusprendė perrinkti C. Puigdemont'ą prezidentu.

Centrinės Ispanijos vyriausybės įspėjimų nepaisydamas naujai išrinktas Katalonijos parlamento pirmininkas Rogeris Torrentas pirmadienį paskyrė C. Puigdemont'ą vieninteliu kandidatu į regiono prezidentus. Katalonijos parlamentas privalo ne vėliau kaip iki sausio 31 dienos balsuoti dėl naujojo regiono prezidento.

Pavaduotoja S. S. de Santamaria teigė, kad ministras pirmininkas Marianas Rajoy'us ketina „ginčyti Konstituciniame teisme Katalonijos parlamento pirmininko sprendimą paskirti Puigdemont'ą kandidatu į Katalonijos regiono prezidento postą“.

Anot pavaduotojos, Ispanijos vyriausybė paprašė valstybės tarybos pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu ir, jei tarybos nuomonė sutaps su Madrido vyriausybės, nedelsiant bus kreipiamasi į teismą.