Svarbias bylas nagrinėjantis teismas trečiadienį paskelbė, kad atšaukė „Sekso darbuotojų organizacijos“ įstatus, kuriuos Darbo ministerija įregistravo ir rugpjūčio 4-ąją paskelbė šalies oficialiajame leidinyje. Teisėjai nusprendė, kad profesinė sąjunga negali ginti narių, užsiimančių „veikla, kuri pagal savo pobūdį vykdoma be galiojančios darbo sutarties“. Teismas taip pat nutarė, kad tokios grupės pripažinimas prilygtų „pripažinimui, kad sąvadavimas... yra teisėta veikla“. Sekso paslaugų tiekėjų teises žadanti ginti organizacija OTRAS tvirtina, atstovauja ne tik prostitutėms, bet ir pornografinių filmų aktorėms bei sekso telefonu darbuotojoms. Tačiau teismas nutarė, kad prostitučių įtraukimas į šį sąrašą reiškia, kad pažeidžiami įstatymai. Rugpjūtį nuskambėjusi žinia, kad buvo pritarta profsąjungos steigimui privertė paraudonuoti Ispanijos premjerą Pedro Sanchezą, griežtai nusistatusį prieš prostituciją. Ispanijoje sekso paslaugos toleruojamos – jo nėra nei uždraustos, nei reglamentuojamos. Vis dėlto birželį į valdžią atėjęs P. Sanchezas paskelbė aiškiai feministinę darbotvarkę, kurioje žadama kovoti prieš moterų eksploatavimą. Darbo ministerija nedelsdama užginčijo profesinės sąjungos egzistavime teisme. Darbo ministrė Magdalena Valerio tuomet sakė žurnalistams, kad ją sukrėtė tas faktas, jog jos vadovaujamos institucijos kanceliarija pritarė tokios grupės steigimui. „Kaip ministrė ir feministinės vyriausybės narė tikrai neleisčiau paskelbti to oficialiajame leidinyje“, – pareiškė ji. M. Valerio pridūrė, kad tai buvo viena „didžiausių“ nesėkmių per visą jos gyvenimą.

