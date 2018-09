Socialistų premjeras Pedro Sanchezas, kuris birželį atėjęs į valdžią bandė mažinti įtampą dėl Katalonijos nepriklausomybės siekio ir surengė derybas su Katalonijos prezidentu Quimu Torra, radijui „Cadena Ser“ sakė, kad šis dialogas turėtų nuvesti prie „balsavimo ... dėl Katalonijos autonomijos sustiprinimo“. „Tai referendumas už autonomiją, ne už apsisprendimą“, – pridūrė jis, bet nenurodė siūlomo balsavimo datos. Ispanijos šiaurės vakaruose esančiai Katalonijai, turinčiai savo atskirą kalbą, buvo suteikta autonomija pagal Ispanijos 1978 metų konstituciją, priimtą treji metai po ilgamečio diktatoriaus Francisco Franco mirties. 2006 metais Ispanijos ir Katalonijos parlamentai pritarė statutui, kuriuo regionui buvo suteikti dar didesni įgaliojimai, sustiprinę jo finansinę įtaką. Per tuo metu surengtą referendumą daugiau kaip 73 proc. Katalonijos rinkėjų statutui pritarė. Tačiau 2010 metais Ispanijos Konstitucinis Teismas panaikino kelis šios chartijos straipsnius, įskaitant bandymus regione iškelti katalonų kalbą pirma ispanų kalbos ir preambulę, kurioje regionas vadinamas „nacija“. Sprendimas Katalonijoje paskatino paramą nepriklausomybei. „Katalonija šiuo metu turi statutą, už kurį nebalsavo, tad yra politinė problema“, – sakė P. Sanchezas. P. Sanchezo mažumos vyriausybė, kuriai priimant įstatymus reikalinga katalonų separatistų partijų parama, atsiribojo nuo savo konservatorių pirmtakės griežtos pozicijos prieš Katalonijos separatistinį vajų, sukėlusį didelę politinę krizę. Katalonijos vyriausybė spalio 1 dieną surengė referendumą dėl nepriklausomybės, nors teismai jį buvo uždraudę. Balsavimą temdė policijos smurtas. Tada, spalio 27 dieną, Katalonijos regiono parlamentas nubalsavo už nepriklausomybės paskelbimą, bet Madridas atleido regiono vyriausybę ir įvedė jame tiesioginį valdymą. Dabartinį regiono prezidentą Q. Torrą parinko jo pirmtakas Carlesas Puigdemont'as, kuris pabėgo į Belgiją norėdamas išvengti Ispanijoje teismo už maištą. Apklausos rodo, kad katalonai nesutaria nepriklausomybės klausimu, bet didžioji dauguma jų pritaria referendumui, kuriuo būtų išspręstas šis klausimas. Katalonija, kurioje gyvena maždaug 7,5 mln. žmonių, nulemia maždaug penktadalį Ispanijos ekonomikos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.