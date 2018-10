„Jei klausiate manęs, ką manau šiandien, (tai) tuo ginami Ispanijos, darbo vietų interesai strateginiuose sektoriuose, srityse, kurias labai smarkiai paveikė drama, vadinama nedarbu“, – parlamentui sakė premjeras Pedro Sanchezas. Ispanijos valstybinė laivų statytoja „Navantia“ liepos mėnesį pasirašė 1,8 mlrd. eurų vertės susitarimą parduoti Saudo Arabijai penkis karo laivus. „Navantia“ yra įsikūrusi pietiniame Andalūzijos regione, socialistų bastione, kur nedarbas yra vienas didžiausių Ispanijoje ir kur gruodžio mėnesį įvyks regioniniai rinkimai. P. Sanchezas sakė, jog kaip ir tarptautinė bendrija „nerimauja ir smerkia“ Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi „siaubingą nužudymą“. „(Tačiau) šių siaubingų įvykių, kuriuos nedviprasmiškai smerkiu, rimtumas negali ir neturėtų sutrukdyti mums veikti atsakingai“, – pridūrė jis. Katalonų separatistų partijos ir kraštutinių kairiųjų partija „Podemos“, nuo kurių paramos priklauso P. Sanchezo mažumos vyriausybė, ragino sustabdyti Ispanijos ginklų pardavimą Saudo Arabijai, taip protestuojant prieš J. Khashoggi nužudymą. Rugsėjo mėnesį P. Sanchezo vyriausybė buvo kritikuojama dėl sprendimo neatšaukti 400 lazeriu valdomų bombų pardavimo Saudo Arabijai. Buvo nerimaujama, kad jomis gali būti pakenkta civiliams Jemene, kur Rijadas dalyvauja kruviname konflikte. Anksčiau vyriausybė sakė, kad blokuos ginklų eksportą, bet P. Sanchezas visišką pozicijos pasikeitimą tuomet aiškino tuo, kad reikia išsaugoti gerus santykius su naftos turtinga Saudo Arabija – svarbia Ispanijos prekybos partnere. JAV laikraščio „The Washington Post“ skiltininkas J. Khashoggi, įtakingo Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano kritikas, buvo nužudytas spalio 2 dieną, kai atėjo į karalystės konsulatą Stambule Turkijoje. Jo nužudymas atgaivino debatus visame pasaulyje dėl valstybių ryšių su Saudo Arabija. Vokietijos kanclerė Angela Merkel sekmadienį sakė, kad Berlynas kol kas neeksportuos ginklų Saudo Arabijai. Tuo tarpu Kanados premjeras Justinas Trudeau antradienį sakė, kad būtų „itin sunku“ be „didžiulių baudų“ atšaukti 2014 metų kontraktą parduoti Rijadui šarvuočių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.