P. Sanchezas, birželį pakeitęs ankstesnį premjerą konservatorių Mariano Rajoy, kuris netikėtai neatlaikė balsavimo dėl nepasitikėjimo, iki šiol žadėjo eiti vyriausybės vadovo pareigas iki 2020-ųjų, kai numatomi kiti eiliniai rinkimai. Tačiau jo Socialistų partija turi vos 84 parlamentarus 350 vietų nacionalinėje asamblėjoje. Norint užsitikrinti paramą biudžeto projektui, jam turi pritarti partijos, kurios birželį atvedė į valdžią P. Sanchezą. Tarp šių politinių jėgų yra Katalonijos separatistai, kategoriškai atsisakę pritarti išlaidų planui, kuriuo ketinama padidinti minimalią algą ir sušvelninti tam tikras griežto taupymo priemones. „Jei mums nepavyks priimti biudžeto, iškils klausimų dėl mano noro išbūti (premjero poste) iki šios parlamento kadencijos pabaigos. Paskelbsiu pirmalaikius rinkimus, kai manysiu, kad jie atitiktų šalies bendrąjį interesą“, – per vieną verslo konferenciją Madride pareiškė premjeras. Tokius komentarus P. Sanchezas išsakė diena po to, kai transporto ministras Jose Luisas Abalosas iškėlė galimybę surengti pirmalaikius rinkimus kartu su Europos Parlamento, regionų ir municipalitetų rinkimais, vyksiančiais gegužės 26-ąją. „Žinoma, negalime atmesti jokių galimybių“, – nurodė J. L. Abalosas, paklaustas apie tikimybę, kad gegužę bus surengti pirmalaikiai rinkimai. Jei vyriausybė nesugebės užsitikrinti paramos preliminariam biudžetui, ji galėtų atsisakyti vykdyti šių metų išlaidų planą, kurį parengė ankstesnė konservatyvioji vyriausybė, ir pamėginti vienašališkai patvirtinti kai kurias paskelbtas priemones. Remiantis vėliausia valstybinio Sociologinių tyrimų centro (CIS) apklausa, šiuo metu populiariausi yra socialistai – už juos balsuotų 31,6 proc. rinkėjų, o tai yra 13 proc. daugiau nei žadama balsų konservatyviajai Liaudies partijai (PP).

