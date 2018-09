„Tam tikrų žiniasklaidos priemonių paskelbta informacija apie tariamą plagiatą mano daktaro disertacijoje yra visiškai MELAGINGA“, – tviteryje parašė socialistas P. Sanchezas, praėjus vos dviems dienoms po sveikatos apsaugos ministrės Carmen Monton pasitraukimo iš pareigų. Anot ispanų žiniasklaidos, C. Monton gavo pažymių nelankydama paskaitų, o jos baigiamajame darbe esama nuplagijuotų ištraukų. Pati politikė jai mestus kaltinimus irgi neigia. „Imsiuosi teisinių veiksmų, kad apginčiau savo garbę ir orumą, jei tai, kas buvo paskelbta, nebus pataisyta“, – pareiškė P. Sanchezas. Jis komentavo konservatyviojo dienraščio ABC pirmajame puslapyje paskelbtą straipsnį, kuriama teigiama, jog vyriausybės vadovas nukopijavo dalį savo disertacijos nuo kitų tekstų. Leidinys pareiškė, kad premjero darbas dėl inovacijų Ispanijos ekonominėje diplomatijoje, parašytas 2012-aisias, kai šis Madride dėstė ekonomiką, esama beveik pažodžiui sutampančių ištraukų iš kitų ekonomistų parašyto straipsnio ir vieno buvusio pramonės ministro pranešimo. Dešiniosios pakraipos interneto leidinys „Ok Diario“ taip pat apkaltino P. Sanchezą plagijavimu. Centro dešinės partijos „Ciudadanos“ lyderis Albertas Rivera savo ruožtu trečiadienį parlamente paragino P. Sanchezą paviešinti disertaciją ir atkreipė dėmesį į „pagrįstas abejones“, kurias būtina viešai išsiaiškinti. „Disertacija buvo paskelbta remiantis taisyklėmis“, – atkirto supykęs P. Sanchezas, atėjęs į valdžią tik birželį, kai jo socialistinis judėjimas nušalino konservatyviąją Liaudies partiją (PP), paskendusią korupcijos skandaluose. Jis vadovauja mažumos administracijai, turinčiai tik 84 deputatus 350 vietų parlamente. Šiuo metu su P. Sanchezo darbu galima susipažinti tik universiteto bibliotekoje, esančioje netoli Madrido. Disertacija nepasiekiama internetu, taip pat neleidžiama daryti jo fotokopijų – tokių priemonių buvo imtasi laukiant žurnalistų antplūdžio šioje bibliotekoje. Opozicijos lyderis Pablo Casado taip pat sulaukė raginimų atsistatydinti, kilus klausimų dėl jo paties akademinės akademinių pasiekimų. Įtariama, kad Karaliaus Juano Carloso universitetas išdavė politikui magistro diplomą, nors šis nelankė paskaitų ir nepateikė baigiamojo darbo. Patvirtino potvarkį ekshumuoti Franco Ispanijos parlamento nariai ketvirtadienį patvirtino potvarkį, leidžiantį ekshumuoti ir perlaidoti didžiuliame mauzoliejuje palaidoto buvusio šalies diktatoriaus F. Franco palaikus. Velionio diktatoriaus palaikų iškėlimui iš prieštaringai vertinamo monumento Žuvusiųjų slėnyje (Valle de los Caidos) parlamente pritarta 172 balsais, prieš - 2, 164 parlamentarai balsuojant susilaikė. Geležiniu kumščiu nuo Ispanijos pilietinio karo pabaigos iki savo mirties 1975 m. Ispaniją valdęs generolas F. Francas buvo palaidotas Žuvusiųjų slėnyje esančioje bazilikoje. Be F. Franco šioje vietoje taip pat palaidota apie 37 tūkst. kovotojų ir karių, kritusių abiejose pusėse per Ispanijos pilietinį karą (1936-1939 m.). F. Francas po karinio perversmo prieš demokratiškai išrinktą vyriausybę 1936 metais pakurstė kruviną pilietinį karą. „Nebus jokios pagarbos, jokios garbės ir harmonijos, kol F. Franco palaikai yra toje pačioje vietoje, kaip ir jo aukų“, - ketvirtadienį parlamente sakė ministro pirmininko pavaduotoja Carmen Calvo. Ispanijos socialistų vyriausybė užsiminė, kad diktatoriaus kūnas bus ekshumuotas iki šių metų pabaigos.

