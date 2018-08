Estijos gynybos pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba pranešė, kad raketos skrydžio trajektorija, buvimo vieta ir statusas yra tikslinami. Incidentas įvyko 15 val. 44 min. vietos (ir Lietuvos) laiku virš aviacijos mokymų teritorijos, esančios šalia Otepės miesto. Raketa turi susinaikinimo režimą, tačiau ji galėjo ir nukristi ant žemės. Sprogiosios medžiagos pripildyta raketa yra 3,7 m ilgio ir 18 cm skersmens. Spėjama kritimo vieta yra 40 km atstumu į šiaurę nuo Tartu miesto. Estijos gynybos pajėgos surengė paieškos operaciją, pasitelkdamos karinius sraigtasparnius. Kariuomenė prašo žmonių, radusių raketą ar jos dalių, jokiu būdu jų neliesti ir laikytis atokiau. Naikintuvas „Eurofighter Typhoon 2000“ sugrįžo į aviacijos bazę. Pradėtas tyrimas dėl incidento. „AIM-120 AMRAAM“ yra JAV gamybos „oras-oras“ vidutinio nuotolio kontroliuojama raketa, kurią galima eksploatuoti bet kokiomis oro sąlygomis. Šio raketos yra įtrauktos į JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir kitų NATO valstybių kariuomenių ginkluotes.











