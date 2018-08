Klausimas, ką daryti su milžinišku netoli Madrido esančiu monumentu, socialistų vyriausybės sprendimu iš jo iškėlus F. Franco palaikus, skaldo šalį. P. Sanchezo pasisakymas Bolivijoje antradienį daugelį nustebino. Tai „negali būti vieta, kuriai mes suteiksime naują prasmę, tai negali būti susitaikymo vieta, tai privalo likti poilsio vieta“, - sakė P. Sanchezas žurnalistams Santa Krus de la Sieroje, kur apsilankė per kelionę po Pietų Amerikos šalis. P. Sanchezas sakė norįs, kad vadinamasis Kritusiųjų slėnis (Valle de los Caidos) „būtų pilietinės kapinės ten palaidotiems pilietinio karo ir F. Franco režimo aukų palaikams“. F. Franco, kurio nacionalistų pajėgos nugalėjo respublikonus 1936-1939 metų pilietiniame kare, 1940 metais įsakė pastatyti šią milžinišką baziliką. Anot jo, šis monumentas turėjo būti bandymas „sutaikyti“ visus ispanus. Įspūdingos uolos papėdėje iškastos bazilikos statybose dirbo maždaug 20 tūkst. politinių kalinių. Užbaigus darbus 1959 metais į ją buvo perkelti maždaug 37 tūkst. žmonių palaikai. Tai buvo palaikai žmonių, kariavusių abiejose pusėse per pilietinį karą, kurį sukėlė F. Franco sukilimas prieš išrinktą respublikonų valdžią. Respublikonų artimiesiems niekas nepranešė apie palaikų perkėlimą į Kritusiųjų slėnį, todėl kai kurie jų pageidauja juos atsiimti, nes nenori priimti tokio F. Franco atsiprašymo. Istorinės atminties atkūrimo draugijos prezidentas Emilio Silva sako, kad monumentas turėtų būti žuvusiųjų atminimo vieta. Jame galėtų būti „ekspozicija, pasakojanti, kas buvo jį (monumentą) prievarta statę darbininkai, kodėl buvo pasirinkti būtent jie, kurios kompanijos pasipelnė iš jų vergiško darbo“, sakė E. Silva, kurio draugija siekia teisingumo 1936-1939 metų pilietinio karo aukoms ir F. Franco diktatūros pripažinimo. Tačiau iš pušų apsuptyje esančio slėnio reikėtų pašalinti visus F. Franco diktatūros simbolius, pridūrė jis. Ankstesnės Ispanijos socialistų vyriausybės sudaryta ekspertų komisija priėjo tų pačių išvadų. P. Sanchezo vadovaujamos Socialistų partijos pasiūlyme pertvarkyti mauzoliejų sakoma, kad ši vieta turėtų būti paversta „nacionalinės atminties centru“ Ispanijos susitaikymui.

