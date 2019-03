Demonstraciją su šūkiu „Ištuštėjusios Ispanijos maištas“ organizavo paprastų žmonių grupės iš kaimo vietovių. 90 proc. šios pietinės Europos Sąjungos narės gyventojų dabar yra susitelkę 30 proc. šalies teritorijos: Madride ir pakrančių rajonuose. Tai reiškia, kad likę 10 proc. gyventojų yra pasklidę didžiulėse šalies centro dalyse. Penktadienį vyriausybė paskelbė priemones interneto tinklams kaimo vietovėse gerinti. Demonstracija vyksta prieš balandžio 28-osios visuotinius rinkimus, kuriuose kaimiškieji rajonai gali suvaidinti svarbų vaidmenį nusprendžiant, ar socialistai išliks valdžioje. Pagal Ispanijos įstatymus, per rinkimus daugiau svorio turi mažiau apgyvendinti rajonai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.