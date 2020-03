Pirmadienio skaičius žymi pirmą per parą užregistruojamų mirties atvejų sumažėjimą nuo ketvirtadienio. Sekmadienį Ispanija patvirtino, kad per parą šalyje mirė 838 naujuoju koronavirusu užsikrėtę žmonės ir kad tai yra didžiausias per vieną dieną šalyje mirusių pacientų skaičius nuo protrūkio pradžios.

Ispanijoje COVID-19 aukų skaičius yra didžiausias pasaulyje po Italijos.