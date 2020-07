Ispanijoje per parą nustatytų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius – didžiausias nuo gegužės pradžios

Per dieną išaiškintų infekuotųjų skaičius – didžiausias nuo gegužės pradžios. Bendras koronaviruso aukų skaičius Ispanijoje išaugo iki 28 441. Ministerija nepateikia duomenų apie mirčių skaičių per pastarąsias 24 valandas, tik informuoja, kad per savaitę mirė 9 infekuotieji.

Palyginti su kovo ir balandžio rodikliais Covid-19 plitimo tempai Ispanijoje gerokai sulėtėjo. Vis dėlto sušvelninus apribojimus šalyje vis dažniau fiksuojami lokalūs susirgimo protrūkiai. Todėl daugelio autonominių regionų valdžia priversta vėl imtis griežtesnių karantino priemonių.

Nuo kovo vidurio iki birželio 21 d. šalyje galiojo aukštesnio lygio parengties režimas. Ši priemonė leido apriboti gyventojų judėjimą.

Praėjusių metų pabaigoje Kinijos Uhano mieste prasidėjęs naujojo koronaviruso sukeliamo susirgimo protrūkis išplito į daugumą pasaulio šalių. Kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija jį pripažino pandemija.

Nuo pandemijos pradžios pasaulyje koronavirusu užsikrėtė daugiau kaip 16,7 mln. žmonių, per 660 tūkst. infekuotųjų mirė.