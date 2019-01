Pirmasis gaisras kilo šeštadienio ryte 10 aukštų daugiabutyje Badalonos mieste, esančiame už maždaug 10 kilometrų į šiaurės-rytus nuo Barselonos, pareiškė Katalonijos regiono ugniagesiai. Regiono vyriausybės duomenimis, žuvo trys žmonės, įskaitant 92 metų amžiaus moterį ir dar du asmenis, kurių tapatybės dar nenustatytos. Tarp sužeistųjų yra kūdikis, kurio būklė yra kritinė, ir du suaugusieji – jų būklė yra sunki, pranešė ugniagesių tarnyba socialiniame tinkle „Twitter“. Abu suaugusieji, gelbėdamiesi nuo liepsnų, iššoko pro langus. Per kitą gaisrą, kuris kilo daugiabutyje Barselonos La Ljagostos provincijoje, žuvo vienas žmogus.

