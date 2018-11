Regioninė civilinės saugos agentūra nurodė, kad per avariją, įvykusią apie 6 val. 15 min vietos (7 val. 15 min. Lietuvos) laiku netoli Vakariseso miesto, maždaug už 45 km į šiaurės vakarus nuo Barselonos, nuvirto du vagonai iš šešių. Anksčiau buvo paskelbta, kad avarija įvyko dėl žemės nuošliaužos tarp Terasos ir Manresos miestų. Ispanijos geležinkelių įmonės atstovas Antonio Carmona sakė vietos žiniasklaidai, kad žemės nuošliaužą galėjo sukelti pastarąsias kelias dienas pliaupusios liūtys. Traukiniu važiavo apie 150 žmonių, nurodė civilinės saugos agentūra. Vagonuose įstrigusius keleivius vaduoja ugniagesiai ir gelbėjimo tarnybų darbuotojai.

