Traukinys nuo bėgių nulėkė dėl nuošliaužos, kurią sukėlė smarkios liūtys. Avarija įvyko apie 6 val. 15 min vietos (7 val. 15 min. Lietuvos) laiku netoli Vakariseso miesto, maždaug už 35 km į šiaurės rytus nuo Barselonos. Gelbėjimo tarnybos socialiniame tinkle „Twitter“ nurodė, kad nuvirto du iš šešių traukinio vagonų. Traukiniu važiavo iš viso 131 žmogus, 41 patyrė nedidelių sužalojimų, trys buvo sunkiai sužeisti o vienas asmuo žuvo. Ispanijos televizijos reportažuose buvo matyti, kaip gelbėtojai evakuoja traukinio keleivius. Prie vieno iš nuvirtusių vagonų buvo matyti didžiulė akmenų krūva. Tarp Manresos ir Barselonos kursavęs traukinys nuo bėgių nulėkė dėl nuošliaužos, įvykusios po kelias dienas tame regione pliaupusių smarkių liūčių, nurodė geležinkelių bendrovė „Adif“. Rajone, kur įvyko nelaimė, buvo įrengti apsauginiai tinklai akmenims sulaikyti, bet jie neapsaugojo nuo griūties, sakė transporto ministras Jose Luisas Abalosas žinių radijui „Cadena Ser.“. Jis pridūrė, kad Susisiekimo ministerija atliks avarijos tyrimą. Kaip skelbia vietos žiniasklaida, analogiškų nelaimių, įvykusių dėl nuošliaužų, šiame rajone būta ir 2009-aisiais bei 2011 metais. 2009 metais per avariją niekas nenukentėjo, o 2011 metais buvo nesunkiai sužeisti 11 žmonių. 2013 metais 79 žmonės žuvo nuo bėgių nulėkus traukiniui, važiavusiam iš sostinės Madrido į šiaurės vakarinį Santjago de Kompostelos miestą. Tai daugiausiai gyvybių pareikalavusi traukinio avarija Ispanijoje per kelis dešimtmečius.

