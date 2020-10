Ispanijoje – daugiausiai mirčių per parą nuo balandžio

Ispanijoje per 24 valandas registruotas didžiausias per pusšešto mėnesio mirčių nuo koronaviruso skaičius. Per parą iš įvairių šalies regionų pranešta apie 261 su Covid-19 siejamą mirtį, antradienio vakarą Madride paskelbė Sveikatos ministerija. Tai yra didžiausias rodiklis nuo balandžio 25 dienos, kai buvo suskaičiuota 280 mirusiųjų.