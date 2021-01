Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad per pastarąsias dvi paras šalyje buvo nustatyta 42 360 COVID-19 atvejų, o bendras jų skaičius išaugo iki 2 024 904. Vis dėlto kelios šalyje atliktos antikūnų tyrimo studijos rodo, tikrasis epidemijos mastas yra daug didesnis.

„Patvirtintų atvejų bendras skaičius... šiandien jau viršija du milijonus“, – sakė Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliųjų padėčių padalinio vadovo pavaduotojas Maria Jose Serra (Marija Chosė Sera). Pasak jo, COVID-19 plitimo tempas „aiškiai didėja“.

Per tą patį dviejų parų laikotarpį Ispanijoje mirė 245 koronavirusu užsikrėtę pacientai, o bendras pandemijos aukų skaičius šalyje išaugo iki 51 675. Be to, padidėjo ir sergamumas – nuo 296 atvejų 100 tūkst. gyventojų iki 321 atvejo, rodo statistika.

Spalio 21 dieną Ispanija tapo pirmąja Europos valstybe, kur bendras patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius viršijo milijoną. Tačiau po kelių dienų premjeras Pedro Sanchezas pripažino, kad tikrasis skaičius gali būti apie triskart didesnis.

Gruodžio viduryje atliktos kraujo serumo mėginių studijos išvados rodo, kad šalyje koronavirusu galimai užsikrėtė apie 4,7 mln. žmonių – apie 10 proc. Ispanijos gyventojų.

Dėl padidėjusio sergamumo dauguma iš 17 Ispanijos regionų sugriežtino suvaržymus, turinčius pažaboti koronaviruso plitimą, bet vyriausybė tvirtino neįvesianti visuotinio uždarymo.

Koronavirusui sparčiai plintant Europoje, daugelis šalių buvo priversto skelbti antrąjį arba net ir trečiąjį griežtą karantiną, bet Ispanija iki šiol laikosi pozicijos, kad dabartinės ekstremaliosios padėties priemonės yra pakankamos.