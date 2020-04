Ispanijoje – 325 nauji mirties nuo koronaviruso atvejai

Per praėjusias 24 val. užregistruotų mirties atvejų skaičius yra kiek didesnis nei ankstesnę dieną, kai buvo patvirtinta 301 mirtis, tačiau jau šeštą dieną iš eilės mirusiųjų skaičius neviršija 400.

Iki šiol šalyje nustatyti 24 275 COVID-19 sirgusių pacientų mirties atvejai. Ispanija šiuo atžvilgiu užima trečią vietą pasaulyje.

Pasveikusiųjų skaičius per pastarąją para padidėjo 6 399 – tai yra rekordiškas jų padaugėjimas per vieną dieną nuo epidemijos pradžios. Bendras iš gydymo įstaigų išrašytų koronavirusine infekcija persirgusių asmenų skaičius jau pasiekė 108 947.

Pagal mirties atvejų skaičių Ispaniją lenkia tik JAV ir Italija, tačiau ekspertai mano, kad epidemijos pikas Pirėnų pusiasalio šalyje įvyko balandžio 2 dieną, kai paros aukų skaičius buvo 950.

Nuo to laiko aukų skaičius pamažu krito, o savaitgalį vyriausybė pradėjo švelninti vienus griežčiausių pasaulyje karantino suvaržymų. Be kita ko, vaikams pirmą kartą per pastarąsias šešias savaites buvo leista valandai per dieną išeiti į lauką.

Tolesnių švelninimų turėtų būti imtasi gegužės 2 dieną, kai likusiems gyventojams bus leista išeiti pasivaikščioti arba sportuoti lauke atskirai nuo aplinkinių. Vyriausybė planuoja palaipsniui išvesti šalį iš karantino iki birželio pabaigos.

Naujausi duomenys rodo, kad Ispanijoje iki šiol nustatyti 212 917 susirgimo COVID-19 atvejų. Pagal šį rodiklį šalis pasaulyje yra antra, nors ispanų Sveikatos apsaugos ministerija registruoja tik tyrimais patvirtintus atvejus.

Iki praėjusios savaitės pabaigos vyriausybė taip pat įtraukdavo į sąrašą asmenis, kurių kraujyje būdavo randama antikūnų prieš koronavirusą.