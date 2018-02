Du policininkai, kurie saugojo įtariamąjį La Linėjos ligoninėje, nepanaudojo šaunamųjų ginklų, kad „situacija nevirstų drama“, pranešė miesto rotušė. Įtariamasis į ligoninę buvo atvežtas gydyti antradienį, po avarijos per policijos surengtas gaudynes. Tačiau netrukus po to, kai jis buvo atvežtas, maždaug 20 žmonių įsiveržė į ligoninės pastatą, pasiėmė jį ir pabėgo keliais automobiliais, nurodoma pranešime. La Linėjos meras Juanas Franco nuolat skundžiasi narkotikų kontrabanda šiame 65 tūkst. gyventojų turinčiame mieste pietiniame Ispanijos pakraštyje. La Linėja yra Gibraltaro – ginčijamos britų teritorijos – pašonėje. Susiję straipsniai: Barselonoje į gatves išėjo tūkstančiai žmonių Per Ispanijos karaliaus gimtadienį – dėmesys angeliškos išvaizdos princesei „Priešas labai stiprus, tad turėsime galvoti apie tolesnių priemonių įvedimą“, – trečiadienį spaudos konferencijoje sakė meras. Pernai interviu naujienų agentūrai AFP jis sakė, kad mieste jaučiamas „visiškas nebaudžiamumas“, nes narkotikų kontrabandininkai veikia kone atvirai ir nesivaržo mesti iššūkio policija. Pastaroji skundžiasi neturinti pakankamai priemonių kovoti su nusikaltėliais. Dėl Maroko – svarbaus kanapių šaltinio – kaimynystės ir glaudžių ryšių su buvusiomis kolonijomis Lotynų Amerikoje, kur pagaminama daug kokaino, Ispanija tapo svarbiais vartais tarptautinei narkotikų kontrabandai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.