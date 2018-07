Ispanijos jūrų gelbėtojų tarnyba „Salvamento Maritimo“ pranešė, kad jos laivai išgelbėjo 240 žmonių, plaukusių 12 valčių. Dar vienas asmuo buvo aptiktas plaukiantis ant sunkvežimio padangos. Dar daugiau kaip 100 migrantų Viduržemio jūroje išgelbėjo policijos pajėgos. Naujausiais Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis, į Ispaniją šiemet atvyko apie 16,902 tūkst. žmonių, o dar 294 žmonės žuvo, mėgindami perplaukti jūrą. Iš viso Viduržemio jūroje šiemet žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. migrantų.

