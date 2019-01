Pasipiktinusi vyriausybė paskelbė pranešimą, kuriame pareiškė, jog prokuratūros prašys įvertinti, ar „šį vaizdo įrašą galima laikyti įžeidimu, ir jeigu taip, jo autoriams ir tiems, kurie viešai jį skleidė, iškelti baudžiamąją bylą“. Vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas likus dienai iki Trijų karalių – Ispanijoje populiarios šventės, kurios metu trys karaliai vaikams dalija dovanas, – vyras trims išminčiams skaito savo sūnaus norų sąrašą. „Mano mylimiausia dainininkė buvo Amy Winehouse ir jūs ją iš mūsų atėmėte“, – vaizdo įraše sako tėvas, kuriam ant kelių sėdi jo sūnus. „Mano mylimiausias aktorius buvo Robinas Williamsas ir jūs jį atėmėt. Mano mylimiausias komikas buvo Chiquito de la Calzada, bet jūs jį taip pat atėmėt.“ „Rašau jums dar vieną laišką tik tam, kad pasakyčiau, jog mano mylimiausias ministras pirmininkas yra Pedro Sanchezas.“ Vaizdo įrašas Ispanijoje sukėlė didžiulį pasipiktinimą. Pasipylė kritika, kad PP, linkėdama mirties savo priešininkui, nuėjo per tolį. Tai partiją privertė pašalinti vaizdo įrašą iš tviterio ir atsiprašyti. „Neketinome nieko įžeisti ar kam nors linkėti blogo. Tai buvo klaida“, – parašė partija socialiniame tinkle.

