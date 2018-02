Ispanijos sostinės oro uostas buvo priverstas uždaryti du iš keturių savo kilimo ir tūpimo takų, dėl to teko atidėti 70 skrydžių, naujienų agentūrai AFP sakė oro uostą valdančios bendrovės „Aena“ atstovė. Kiek vėliau tais takais leista naudotis, nurodė ji. Centriniame Kastiljos-La Mančos regione per 38 tūkst. moksleivių liko namuose, nes mokyklos buvo uždarytos ir nekursavo autobusai, pranešė vietos pareigūnai. Kituose regionuose Ispanijos šiaurės vakaruose ir šiaurės rytuose keli tūkstančiai moksleivių taip pat nėjo į mokyklas dėl smarkaus snygio. Dėl sniego šalyje buvo uždaryta daugybė kelių bei nevažiavo traukiniai. Tai ne pirmas kartas šiemet, kai Ispanija dėl smarkaus snygio susiduria su problemomis. Praėjusį mėnesį smarkiai pasnigus 250 karių padėjo tūkstančiams žmonių, įstrigusiems savo automobiliuose viename greitkelyje šalia Madrido.











