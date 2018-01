Prokurorų teigimu, tokiu atveju „nedelsiant“ bus kreiptasi į teismą, kad šis išduotų arešto orderį C. Puigdemont‘o areštui. Centrinė Ispanijos valdžia atleido C. Puigdemont‘ą po to, kai Katalonijos parlamentas spalio 27 d. balsavo už regiono atsiskyrimą nuo Ispanijos. Ispaniją taip pat paragino Daniją perduoti C. Puigdemont‘ą Madridui, jeigu jis atvyks. C. Puigdemont‘as pabėgo į Belgiją spalio pabaigoje po to, kai Madridas atleido jo vyriausybę, tačiau siekia grįžti į valdžią po to, kai už Katalonijos atsiskyrimą nuo Ispanijos pasisakančios partijos laimėjo absoliučią daugumą gruodį vykusiuose vietos parlamento rinkimuose. Susiję straipsniai: „Politico“ paskelbė šių metų politikos laimėtojus ir pralaimėtojus Rinkimus Katalonijoje laimėjo separatistai Tačiau namuose jam gresia kaltinimai maišu, kurstymu maištauti ir netinkamų viešųjų lėšų panaudojimu. Keli jo bendražygiai jau yra suimti dėl kaltinimų prisidėjus prie to, kad regiono parlamentas spalio 27 d. vienašališkai paskelbė nepriklausomybę. Ispanijos generalinė prokuratūra šeštadienį pareiškė, kad „neleistina, jog parlamentinio imuniteto privilegija interpretuojama, kaip nebaudžiamumas“. Galutinį sprendimą priims Ispanijos teisėjas, kuris turės per rekordinį laiką išduoti orderį Danijos institucijoms apklausti C. Puigdemont‘ą. Aukščiausiojo Teismo teisėjas Pablo Llarena gruodžio pradžioje panaikino Europos arešto orderius C. Puigdemont‘ui ir dar keturiems jo pavaduotojams, kurie taip pat pabėgo į Belgiją, teigdamas, kad tai apsunkins visą tyrimą dėl regiono lyderių veiksmų. Tačiau jis perspėjo, kad šie būtų suimti, jeigu sugrįžtų. C. Puigdemont‘as ketina dalyvauti Kopenhagos universitete vyksiančiuose debatuose apie Katalonijos atsiskyrimo krizę, nurodoma universiteto interneto puslapyje. Tai būtų jo pirmoji vieša kelionė po to, kai jis atvyko į Belgiją. Be to, leidimo nuolat gyventi Belgijoje neturintis C. Puigdemont‘as privalo trumpam išvykti, kad atitiktų ES laikino gyvenimo taisykles. Pirmadienį C. Puigdemont‘as taip pat turėtų įvardinti kandidatą, kurį ketina nominuoti vadovauti Katalonijos vyriausybei. Iki šiol jis buvo laikytas pagrindiniu kandidatu, tačiau jis nori valdyti būdamas Belgijoje, kad išvengtų arešto namie. Tačiau centrinė vyriausybė Madride atmeta galimybę leisti jam vadovauti Katalonijai tremtyje.

