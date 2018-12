Nevyriausybinės organizacijos „Proactiva Open Arms“ laivas turėtų prisišvartuoti viename pietiniame Ispanijos uoste netoli Gibraltaro. Pasak NVO atstovų, daugiausia išgelbėtų migrantų yra iš Somalio, Nigerijos ir Malio. Jie iš trijų laivų buvo išgelbėti gruodžio 21 dieną, tačiau Italija ir Malta atsisakė juos priimti.

