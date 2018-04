Po 11 mėnesių, kai Jungtinė Karalystė išstos iš ES, Ispanija nori įkurti prestižinę misijos „EUNAVFOR Atalanta“ karinę vadavietę savo pietiniame Rotos uoste, o Prancūzija perimtų atsakomybę už šios misijos civilinę programą. Tačiau Italija savo kandidatūrą iškėlė vėlai, ir atrodo, kad jos galimybės nurungti minėtas dvi Europos jūrines valstybes yra gana menkos. Laiko apsispręsti lieka vis mažiau, o ES nerimauja, kad išeitį iš susidariusios padėties gali padėti išspręsti tik nepatogus balsavimas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.