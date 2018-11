Anksčiau Madridas laikytas kliūtimi galimam Škotijos prisijungimui prie ES, nes pats susiduria su katalonų separatistų nepriklausomybės reikalavimais. Tačiau Didžiajai Britanijai rengiantis kovo 29 dieną numatytam išstojimui iš ES, Ispanijos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis antradienį pareiškė, kad jei Škotija teisiniu keliu pasitrauks iš JK, ji galės sugrįžti į Bendriją. „Kodėl ne, jei jie pasitrauks iš Britanijos laikydamiesi savo vidaus taisyklių?“ – klausė J. Borellis interviu ES naujienų tinklalapiui „Politico“. „Jei Vestminsteris sutiks, nebūsime šventesni už patį popiežių“, – pridūrė jis. Ir Škotija, ir Katalonija 2014-aisiais organizavo referendumus dėl nepriklausomybės. Škotijos nacionalistai plebiscite patyrė pralaimėjimą, o Ispanija atsisakė pripažinti simbolinio katalonų balsavimo rezultatus. Tačiau kai britai 2016 metų birželį vykusiame referendume nubalsavo už pasitraukimą iš ES, dauguma škotų tame plebiscite pasisakė už tolesnę narystę Bendrijoje. Tai vėl pakurstė diskusijas apie galimybę organizuoti dar vieną nepriklausomybės referendumą. „Man kur kas labiau neramu dėl Jungtinės Karalystės, o ne Ispanijos Karalystės vienybės“, – sakė J. Borellis. „Manau, Jungtinės Karalystė subyrės anksčiau nei Ispanija, – kalbėjo jis. – Tai akivaizdus JK silpnumo ženklas.“ Ispanija turi savų būgštavimų, susijusių su „Brexit“, ir šią savaitę siekia, jog būtų paskelbta oficiali deklaracija, kad jos pritarimas bus būtinas bet kokiems Gibraltaro statuso pakeitimams. Ispanijos pietiniame pakraštyje įsikūrusį Gibraltarą, britų dar vadinamą Uola, Didžioji Britanija valdo nuo 1713 metų, tačiau Ispanija jau seniai reiškia pretenzijas į šią teritoriją. Madridas siekia, kad susitarime dėl „Brexit“ būtų patvirtinta, jog Ispanija ir Didžioji Britanija turi drauge susitarti dėl jo ateities.

