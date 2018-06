Dėl migrantų likimo Europoje šia savaitę įsiplieskė aštrus ginčas: Italija ir Malta atsisakė įsileisti laivą į savo uostus, bet priimti atvykėlius galiausiai sutiko Ispanija. „Ispanija negali atmesti jokių galimybių“, – po ministrų kabineto susitikimo pareiškė vyriausybės atstovė Isabel Celaa. Vienam žurnalistui paklausus, ar vyriausybė galėtų paneigti, kad „Aquarius“ keleiviai gali būti išsiųsti į gimtąsias šalis, ji atsakė: „Ispanija elgiasi visiškai įprastai – taip, kaip dažniausiai veikia Europa.“ Kiekvienas migrantas „sužinos, ar jam bus suteiktas pabėgėlio statusas, ar jis yra ekonominis migrantas, taip pat ar jis kaltas dėl tam tikrų nusikaltimų, dėl kurių gali būti išsiųstas“, pridūrė birželio 1-ąją į valdžią atėjusio socialisto premjero Pedro Sanchezo vyriausybės atstovė. Pasiekę ES teritoriją migrantai turi teisę prašytis prieglobsčio šalyje, į kurią pirmiausiai atvyko. Jei prašymas atmetamas, jie gali būti grąžinti į savo kilmės šalį. Isabel Celaa tikino, kad Ispanijos prioritetas yra „pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisėms“. Ji pažymėjo, kad vyriausybė planuoja pašalinti spygliuotas vielas nuo tvorų, juosiančių Ispanijai priklausančius Seutos ir Meliljos anklavus, esančius Maroko šiaurinėje dalyje. Ji taip pat paskelbė, kad Ispanija atšauks teisės aktą, ribojantį nelegalių imigrantų galimybę naudotis medicinos paslaugomis. Tuo metu organizacija „Gydytojai be sienų“ (MSF), kartu su Prancūzijos labdaros organizacija „SOS Mediterranee“ besirūpinanti laive „Aquarius“ esančius migrantus, informavo, kad du migrantai nuskendo praėjusį savaitgalį, kai atitolęs nuo Libijos krantų laivas patyrė sunkumų. MSF teigia galėjusi patvirtinti mirčių faktą tik dabar, nes daugeliui keleivių prireikė kelių dienų, kad atsigautų nuo šoko.

