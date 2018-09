Šaltinis, prašęs neviešinti jo vardo, sakė, kad ambasadorius buvo iškviestas rugsėjo 20-ąją Užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento generalinio direktoriaus. „Iškvietimo tikslas – išreikšti mūsų gilų susirūpinimą dėl laiško, išsiųsto flamandų parlamento pirmininko kaip institucijos atstovo poniai Forcadell ir paviešinto socialiniuose tinkluose, turinio ir terminų“, – nurodė šaltinis. Pačiam parlamento pirmininkui Janui Peumansui taip pat buvo išsiųstas protesto laiškas. Belgijos flamandų regiono separatistų stovyklai priklausantis J. Peumansas savo laiške rašo, kad policijos smurtas, prasiveržęs per pernai spalio 1-ąją Katalonijoje surengtą referendumą dėl šio Ispanijos regiono nepriklausomybės, buvo „piktinanti nedemokratinės politikos išraiška“. „Ištisus mėnesius laikyti (katalonų) politikus arešte – dar klastingesnis aktas: tai įrodymas, kad Ispanijos centrinė vyriausybė nesugeba atitikti sąlygų, (reikalingų) būti modernios demokratiškos Europos Sąjungos dalimi“, – pridūrė jis. J. Peumansas priklauso už Belgijos flamandų regiono nepriklausomybę pasisakančiai partijai N-VA. Jo laiškas rugsėjo 7-ąją buvo perduotas buvusiai Katalonijos parlamento pirmininkei C. Forcadell, kai Ispanijos kalinamus separatistų lyderius aplankė 13 Europos Parlamento narių. C. Forcadell yra viena iš devynių katalonų separatistų lyderių, laikomų arešte ir laukiančių teismo už įtariamą maištą. Šiems veikėjams iškelti kaltinimai yra susiję su jų vaidmeniu Katalonijos mėginime pernai spalį atsiskirti nuo Ispanijos. Jų kaltinimas Ispanijoje pakurstė debatus. Naujasis užsienio reikalų ministras Josepas Borrellis, kuris pats yra katalonas, anksčiau rugsėjį sakė, kad asmeniškai jam „būtų buvę priimtiniau“, kad teisėjas separatistams būtų skyręs ne įkalinimą, o kitokią kardomąją priemonę. Niujorke paklaustas apie šią padėtį Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas atsakė: „Ispanija yra demokratiška, ji pripažįsta teritorinę įvairovę ir turi vienus aukščiausių demokratijos standartų pasaulyje.“

