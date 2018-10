Trečiadienio operacijoje pietiniame Malagos mieste dalyvauja Civilinės gvardijos ir nacionalinės policijos agentai, naujienų agentūrai AP sakė vienas pareigūnas, kuris prašė anonimiškumo, nes operacija dar nesibaigė. Viename Malagos pramoniniame parke, kur buvo konfiskuoti narkotikai, matėsi dešimtys policijos automobilių, vietos laikraščiui „Diario Sur“ pasakojo liudininkai. Balandžio mėnesį Ispanijos pietuose esančiame Alchesiraso uoste tarp bananų buvo aptikta 9 t kokaino iš Kolumbijos. Tai buvo rekordinis Europai narkotikų kiekis, aptiktas laivo konteineryje.

