Per 76 dienas trukusią kelionę Ramiuoju vandenynu A. de la Rosa, kilęs iš Valjadolido miesto Ispanijoje, sukorė apie 4 023 km, irkluodamas 6,4 metro ilgio povandeninio laivo pavidalo laivelį, kurį vyras vadina irklente.

Plaukdamas vyras patyrė audringų orų, įskaitant uraganą „Flossie“, praslinkusį už 200 km nuo jo buvimo vietos.

Nuotykių ieškotojas valgė dehidratuotą maistą, užpiltą pašildytų vandeniu, taip pat retkarčiais žvejodavo.

Kiekvieną dieną jis irkluodavo 8–10 valandų, o naktimis – miegodavo. Vis dėlto A. de la Rosa nuolat jausdavo nuovargį, nes kas valandą keldavosi patikrinti savo įrangos.

Tačiau tokie nuotykiai jam patinka.

HE DID IT! After 77 days and 5000km, Antonio de la Rosa has crossed the Pacific Ocean https://t.co/Yk5bE08AoR pic.twitter.com/W8BiICuiZ4 — Livessup (@livessup) August 25, 2019



„Mėgstu juos, nes tai yra sunku“, – ispanas pirmadienį sakė Honolulu.

Anksčiau jis irklente per 141 dieną apiplaukė Iberijos pusiasalį, sukoręs 3,5 tūkst. kilometrų. Be to, vyras per aštuonias dienas įveikė Aliaskoje esantį 1 510 km ilgio Iditarodo roginių šunų lenktynių maršrutą, važiuodamas dviračiu su specialiomis padidintomis padangomis, pritaikytomis sniegui ir ledui, rašoma jo tinklalapyje.

Per vėliausią kelionę jis vandenyne sutiko savo 50-metį, sakė Ispanijoje gyvenanti Antonio sesuo Vanesa de la Rosa. Jiedu yra vienos Madride įsikūrusios nuotykių turizmo agentūros savininkai ir valdo nedidelį viešbutį sportininkams.

Antonio sakė, jog jam buvo apmaudu kiekvieną savo kelionės dieną matyti vandenyne plūduriuojančias plastiko atliekas. Ypač daug buvo pamestos žvejybos įrangos, įskaitant tinklus ir valus.

Jo irklentėje įtaisytas sekimo prietaisas kas minutę siųsdavo informaciją apie buvimo vietą. Vyras savo žygį laiko rekordiniu, nes nemano, kad kas nors kitas yra atlikęs ką nors panašaus.

Tai yra rekordas, nes „aš tai paliudijau“, juokdamasis sakė A. de la Rosa.