Spalio 12 d. Airijoje, Kilkenio grafystėje, Kilmanagh parapijoje, įvykusiose laidotuvėse dalyvavę asmenys buvo priblokšti, išgirdę velionio balsą.

„Išleiskite mane, čia tamsu kaip subi...“ – šaukė S. Bradley, kai karstas buvo nuleidžiamas į duobę.

Iš anksto įrašytas balsas tęsė: „Kur, po velnių, aš atsidūriau? Ar tai kunigas kalba? Mano vardas Shay, esu dėžėje.“

Here is a picture of the legend himself. My dad, Shay Bradley. It was his dieing wish that we played this at his funeral. What a man.... To make us all laugh when we were incredibly sad..... He was some man for one man.... Love you forever Poppabear #Shayslastlaugh pic.twitter.com/YkG2ecKAaL