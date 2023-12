Išsiveržimas į šiaurę nuo Grindavíko miesto prasidėjo, pranešė šios šalies meteorologijos biuras.

Grindavíkas dar lapkritį dėl išsiveržimo tikimybės buvo evakuotas. Prieš erupciją savaitę buvo fiksuojami žemės drebėjimai.

Socialiniame tinkle „X“ (buvusiame tviteryje) paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti oranžinės ir raudonos spalvos švytintys lavos fontanai, trykštantys į naktinį dangų ir jį nušviečiantys. Pasak vietos žiniasklaidos, policija paprašė stebėtojų nesiartinti prie ugnikalnio.

Just wow!

Geofizikas Benediktas Ófeigssonas iš Islandijos meteorologijos biuro sakė, kad išsiveržimas vyksta Sundhnjúka krateryje. Šiuo metu sunku pasakyti, ar infrastruktūrai Grindavíke gresia pavojus.

„Netoli Grindavíko prasidėjo išsiveržimas. Kiek žalos jis gali padaryti, nežinome, – feisbuke parašė Islandijos prezidentas Gudnis Jóhannessonas. – Pabrėžiu, kad visiems privalu paisyti visų mūsų civilinės gynybos pareigūnų nurodymų ir instrukcijų.“

All hell is braking loose in Iceland.