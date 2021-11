Atitinkamą sprendimą penktadienį paskelbė šalies vyriausybė, reaguodama į vėl augančius koronaviruso skaičius. Taip šalis pakeitė prieš tai taikytą politiką, pagal kurią siekė ateinančiomis savaitėmis sumažinti galiojančių ribojimų skaičių. Spalį vyriausybė buvo optimistiška dėl viruso plitimo ir siekė iki lapkričio 18 d. atšaukti daugelį ribojimų.

Be kaukių prievolės grąžinimo, nuo trečiadienio dideliuose susibūrimuose taip pat galės dalyvauti daugiausiai 500 žmonių. Anksčiau buvo leidžiamas iki 2 tūkst. žmonių dalyvavimas. Be to, alkoholiu prekiaujantys restoranai turės užsidaryti 23 h, arba dviem valandomis anksčiau.

Naujieji ribojimai galios keturias savaites ir bus atšaukti gruodžio 8 d.

Taip pat pranešama, kad visi vyresni nei 16 m. Islandijos gyventojai netrukus galės pasinaudoti galimybe gauti trečiąją vakcinos dozę. Iki metų pabaigos bus išsiųsta apie 160 tūkst. tokių kvietimų, skelbė transliuotojas RUV.

Nepaisant to, kad epidemiologinė padėtis prieš kelias savaites atrodė nurimusi, Islandija pastaruoju metu fiksuoja rekordinius per parą patvirtinamų infekcijų skaičius.