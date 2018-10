Penktadienio vakarą IS pasiuntė mirtininkų sprogdintojų per kontrpuolimą prieš Sirijos demokratines pajėgas (SDF), nurodė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOGR).

Dešimtys SDF kovotojų, kurių veiksmus remia JAV vadovaujamos koalicijos aviacija, žuvo per atakas praeitą naktį, pridūrė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi SOHR.

Anksčiau buvo skelbta apie mažiausiai 41 žuvusįjį.

„Žuvusiųjų skaičius padaugėjo ties fronto linija radus naujų aukų ir esant apie 100 sužeistųjų“, – sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas.

JAV vadovaujamos koalicijos atstovas sakė, kad „šiuo metu skaičių negalime patvirtinti, nes abi pusės patiria aukų... tęsiantis šiai sunkiai kovai“.

„Smėlio audra leido ISIS (IS) kontratakuoti. Tai buvo netikėta, žinant sąlygas, bet dabar oras švarus, o koalicija toliau didins palaikymą ugnimi iš oro, remdama mūsų partnerius“, – pabrėžė atstovas Seanas Ryanas.

Savo pranešime, išplatintame per programėlę „Telegram“, IS nurodė penktadienį vakare atakavusi Susos miestelį ir detonavusi sprogmenų prikrautą automobilį netoli piečiau esančio Bagūzos miestelio.

SDF praeitą mėnesį pradėjo puolimą prieš džihadistus Hadžino anklave rytiniame Eufrato upės krante Deir az Zoro provincijoje.

Tačiau ekstremistai įnirtingai priešinosi; ši kova pareikalavo daug žmonių gyvybių.

SOHR duomenimis, nuo rugsėjo 10 dienos per susirėmimus žuvo apie 270 SDF kovotojai ir 496 IS džihadistai.

Koalicijos vertinimais, Hadžino apylinkėse tebėra apie 2 tūkst. IS kovotojų.