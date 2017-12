„Užvakar (trečiadienį) surengtą ataką prieš prekybos centrą Sankt Peterburge įvykdė su „Islamo valstybe“ susijusi grupė“, – sakoma IS pranešime, paskelbtame per jos propagandos agentūrą „Amaq“. Trečiadienio vakarą prekybos centre „Perekriostok“ (Sankryža) detonavo savadarbis sprogstamasis užtaisas, padėtas daiktų saugojimo spintelėje. Ši ataka buvo įvykdyta Rusijos antrajame pagal dydį mieste, kuriame anksčiau gyveno ir dirbo dabartinis šalies prezidentas Vladimiras Putinas. Susiję straipsniai: Sprogdinimas Sant Peterburge: į užtaisą pridėta žalojančių elementų Egipte per šaudynes prie koptų bažnyčios žuvo keturi žmonės Per sprogimą buvo sužeisti 14 žmonių, tarp jų viena nėščioji, taip pat kilo pirkėjų panika. Dėl V. Putino sprendimo 2015 metais pradėti karinę kampaniją Sirijoje ir paremti šios šalies prezidento Basharo al Assado vyriausybę Rusija tapo svarbiu „Islamo valstybės“ atakų taikiniu. Anksčiau šį mėnesį Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) paskelbė užkirtusi kelią įvykdyti teroro ataką vienoje Sankt Peterburgo ortodoksų katedroje, remdamasi informacija, gauta iš Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos valdybos (CŽV). V. Putinas už šią pagalbą asmeniškai padėkojo JAV prezidentui Donaldui Trumpui. FSB vadovas Aleksandras Bortnikovas sakė, kad Rusija suvokia pavojų, keliamą džihadistų, galinčius grįžti į Rusiją iš Sirijos prieš šalyje prasidedant Pasaulio futbolo čempionatui ir kovą vyksiantiems prezidento rinkimams. Sankt Peterburge vyks kelios Pasaulio čempionato rungtynės, įskaitant vieną pusfinalio mačą. Anksčiau šį mėnesį A. Bortnikovas sakė, kad mažiausiai 4,5 tūkst. Rusijos piliečių yra išvykę iš šalies ir prisidėję prie „teroristų“ Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir kituose regionuose. Prisiėmė atsakomybę už šaudymą Kaire Egipte veikianti džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) grupuotė prisiėmė atsakomybę ir už išpuolį vienoje koptų bažnyčioje Kaire. IS propagandos agentūros „Amaq“ paskelbtoje žinutėje sakoma, kad šią ataką penktadienį įvykdė grupuotės „saugumo dalinys“ ir kad vienas iš užpuolikų tapo „kankiniu“. Motociklu atvažiavęs užpuolikas pradėjo šaudyti prie bažnyčios ir nužudė mažiausiai devynis žmones, tarp jų aštuonis koptus. Tai naujausia ataka prieš šią neretai puldinėjamą religinę mažumą. Užpuolikas buvo nukautas, taip pat žuvo mažiausiai vienas policininkas, sakė pareigūnai. Ši ataka buvo įvykdyta, nors bažnyčios ir kiti krikščionių objektai yra budriau saugomi, artėjant sausio 7 dieną švenčiamoms ortodoksų Kalėdoms. Kaire prie bažnyčių ir aplinkinėse gatvėse budi policijos pareigūnai. Pastarosiomis dienomis šalies prezidentas Abdel Fattahas el Sissi asmeniškai vadovavo aukščiausių saugumo pareigūnų posėdžiams, per kuriuos buvo tariamasi dėl apsaugos priemonių prieš Naujuosius metus ir ortodoksų Kalėdas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.