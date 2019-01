„Islamo valstybė“ paskelbė formalų komunikatą, patvirtinantį, jog du savižudžiai detonavo sprogstamuosius diržus bažnyčioje ir netoli jos esančioje automobilių aikštelėje. Per išpuolį buvo sužeisti daugiau nei šimtas žmonių. Liudininkų teigimu, pirmasis sprogimas driokstelėjo Holo katedros viduje. Kilus panikai keli maldininkai buvo sužeisti per spūstį prie bažnyčios durų. Į pagalbą atskubėjus kariams ir policijai, netoli pagrindinio įėjimo nugriaudėjo antras sprogimas. Šis incidentas pareikalavo dar daugiau aukų ir sužeistųjų.

2 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.