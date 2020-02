„Vakarykštis užpuolikas Stretamo rajone pietų Londone yra IS kovotojas. Jis įvykdė šią ataką, atsiliepęs į raginimą smogti piliečiams“ šalių, priklausančių su IS kovojančiai koalicijai, pranešė džihadistų propagandos agentūra savo žinutėje, išplatintoje per susirašinėjimo platformą „Telegram“.

Sekmadienį 20-metis Sudeshas Ammanas, išpuolio metu dėvėjęs netikrą mirtininko diržą, peiliu puolė praeivius Londono Stretamo rajone ir du jų sužalojo, o dar viena mergaitė per incidentą buvo sužeista stiklo šukių. Galiausiai policija užpuoliką nukovė.

Neseniai S. Ammanas buvo anksčiau laiko paleistas iš kalėjimo, kur atliko bausmę už teroro nusikaltimus.