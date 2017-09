Jo laukė šešios intensyvaus darbo valandos Irako padangėje. IS kovotojai šaudė į Irako karines pajėgas iš pastato, bet kapitonas M. Spenceris su precizišku taiklumu mėtė sprogmenis, kol galiausiai pastatas sprogo, o viduje buvę vyrai greičiausiai žuvo. Kiek vėliau jam nurodė skristi į netoliese esantį kovos su IS tašką. Kapitonas nuskrido ir eliminavo kitą pastatą su kovotojais.

Kai baigėsi bombos, kapitonas M. Spenceris grįžo prie lėktuvnešio. Iš žemėlapio matyti, kad IS žlunga, nes jos teritorija vis mažėja, bet amerikiečių pareigūnų teigimu, kovų nemažėja. Iš lėktuvnešio „Nimitz“, kuriame kapitonas M. Spenceris vadovauja karinių jūrų pajėgų eskadronui, į atakas prieš IS objektus Irake ir Sirijoje išskrenda tiek pat lėktuvų, kiek išskrisdavo prieš trejus metus, kai tuometinis JAV prezidentas Barackas Obama paskelbė kovinę misiją.

IS neteko daugybės miestų Irake – Bakubos, Abu Graio, Faludžos, Ramažo, Tikrito, Mosulo, o dabar ir Tal Alfaro (apie kurio išlaisvinimą neseniai paskelbė Irako ministras pirmininkas Haideras al Abadis), o IS pasiskelbtą sostinę Raką atakuoja iš visų pusių. Tačiau to niekada nesuprastum, sprendžiant iš to, kaip ekstremistai toliau kovoja, sako amerikiečių kareiviai ir pilotai.

Kapitono M. Spencerio teigimu, IS susitaikė su mintimi, kad kovos iki galo, bet „kiek įmanoma daugiau mūsų nusineš su savimi“.

Nuo Rakos iki Mosulo, iki pat Nangarharo provincijos Afganistane nugalėtojai kare su IS pasakoja, kad ekstremistai, regis, dar nesuprato, jog yra parklupdyti ant kelių.

Neseniai Irako ministras pirmininkas H. al Abadis griežtai pareiškė: „Mes ateiname išlaisvinti (šalies), vieninteliai jūsų pasirinkimai – pasiduoti arba mirti.“

Nedidelės IS kovotojų grupelės pasiduoda, kai kurie pabėga į Turkiją, bet kur daugiau jų žūsta.

Amerikos karinių kovos su IS pajėgų Irake ir Sirijoje vadas generolas leitenantas Stephenas J. Townsendas sakė, kad paskutinės kovų dienos šią vasarą Mosule, antrame pagal dydį Irako mieste, priminė aršiausius susirėmimus prieš 35 metus.

Dar vienas „Nimitz“ pilotas majoras Jarrodas A. Devore‘as ir kiti pilotai sako, kad IS ekstremistų elgesys mūšiuose skiriasi nuo „Al-Qaeda“ ar talibano narių. Anot jų, IS ekstremistai neskuba palikti savo įtvirtintų kovos pozicijų. Jie lieka savo teritorijoje, kol, tiesiogine to žodžio prasme, jų iš ten neišsprogdina. Pavyzdžiui, dalis IS ekstremistų Mosule nesutiko pasiduoti ir buvo palaidoti po griuvėsiais, sakė generolas majoras S. J. Townsendas.

Kai Amerikos remiama kariuomenė išeina, IS kovotojai dažnai sugrįžta, kad ir kaip intensyviai prieš tai buvo bombarduota.

Neišgąsdino net visų bombų „motina“

IS kovotojų ryžtą atspindi vadinamosios Visų bombų motinos atvejis.

Balandžio 13 d. Amerikos karinių pajėgų Afganistane vadas, generolas Johnas W. Nicholsonas įsakė numesti didžiulę bombą (didžiausią turimą amerikiečių arsenale) ant IS teritorijos Afganistane, Ačino regione, Nangarharo provincijoje.

Bomba buvo tokia didelė, kad ją teko išmesti iš krovininio lėktuvo, į bombonešį ar į naikintuvą ji netilpo. Tai pirmas atvejis, kai buvo numesta bomba, kurios oficialus pavadinimas „GBU-43/B-MOAB“. Iki šiol nežinoma, kiek tiksliai IS ekstremistų žuvo, tačiau Afganistano kareiviai iš 201-o korpuso, netoli „Gamberi“ karinės bazės, šventė pergalę ir klausė amerikiečių, kodėl JAV negali numesti daugiau tokių bombų.

Vietos Afganistano kariuomenė nenori įsitraukti į aršias kovas su IS, sakė amerikiečių karo patarėjai „Gamberi“ karinėje bazėje. Kovo mėnesį mūšyje su IS 201-as korpusas per vieną naktį neteko 16 vyrų. Jie nenorėjo eiti į Nangarharą kovoti su IS, sakė 201-o korpuso patarėjas majoras Richardas Andersonas.

Afganistaniečių kareivių džiaugsmas, numetus bombą greitai virto nusivylimu, kai amerikiečių karo patarėjas pasakė, kad jiems reikės eiti į provinciją ir areštuoti IS ekstremistų, kad šie negrįžtų.

Iš pradžių afganistaniečiai nesutiko. Anot R. Andersono, jie nesuprato, kodėl amerikiečiai negali numesti daugiau „GBU-43/B-MOAB“ bombų.

Galiausiai afganistaniečiai kareiviai išsidėstė dalyje Nangarharo provincijų, iš kurių Amerikos ir Afganistano specialiųjų operacijų pajėgos išstūmė IS.

Tebevyksta intensyvi kova. Į teritoriją, ant kurios buvo numesta didžiulė bomba, grįžo nemažai IS ekstremistų. „Jie jau įrodė, kad nori grįžti į regioną, kur sprogo „GBU-43/B-MOAB“, ir šiuo metu ten yra“, – sakė R. Andersonas.

Taigi skelbti kovos su IS pabaigą yra gerokai per anksti. Jie kausis iki mirties, iki paskutinio kovotojo gyvybės.