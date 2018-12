JT pasmerkė šiuos „itin atgrasius“ nužudymus, bet daugiau detalių nepateikė. Kaip pranešama, šeši žmonės buvo pagrobti spalio 28-ąją, IS kovotojams užpuolus Fukahos miestelį, esantį į pietus nuo pajūrio miesto Sirto, buvusios „Islamo valstybės“ tvirtovės. Per išpuolį žuvo mažiausiai keturi žmonės, įskaitant mero sūnų ir du policininkus. Kovotojai taip pat padegė vietos policijos nuovadą ir du namus. Ši ataka pabrėžė, kokia nerami išlieka padėtis vidurio Libijoje, kur IS ir kitos ginkluotos grupuotės, įskaitant atklystančias iš kaimyninio Čado, plėšikauja arba puldinėja Libijos nacionalinės armijos (LNA) pajėgų patrulius. JT atstovybė taip pat pasmerkė vienos ginkluotos grupuotės įvykdytą vienos iš didžiausių naftos verslovių uždarymą. Libijos nacionalinė naftos korporacija sekmadienį paskelbė dėl „nenugalimos jėgos“ esanti priversta stabdyti eksportą iš Šararos telkinio, apsaugininkais apsimetusiems vietos kovotojams užgrobus verslovę. JT pažymėjo, kad dėl šio priverstinio uždarymo šalies, išgaunančios apie milijoną barelių naftos per dieną, gavybos pajėgumai sumažės 388 tūkst. barelių per dieną. Jungtinės Tautos paragino ginkluotus užpuolikus nedelsiant ir besąlygiškai pasitraukti iš šio objekto. Libiją tebekrečia chaosas po 2011 metų sukilimo, per kurį buvo nuverstas ir nužudytas ilgametis šalies diktatorius Muamaras Kadhafis. Šalies rytus ir vakarus kontroliuoja dvi besivaržančios vyriausybės, o ginkluotos grupės anksčiau ne karta buvo užgrobusios naftos telkinių, dažnai siekdamos išsireikalauti iš valdžios politinių arba ekonominių nuolaidų.

